Musical gør grin med mormoner: - Man skal kunne grine af sig selv

Det er ikke dem, vi hører mest om, men der bor faktisk 5.000 mormoner i Danmark.

Og netop mormonerne var der fokus på onsdag aften, da der var premiere på musicalen Book of Mormon i Musikhuset i Aarhus.

Broadway-forestillingen fortæller en satirisk og humoristisk historie om de missionærer, der rejser verden rundt for at samle medlemmer til Mormonkirken.

Det er utrolig vigtigt, man kan grine af sig selv, og ikke føle sig stødt og fornærmet på nogen som helst måde. Kim Holst, medlem af Mormonkirken i Aarhus

Tonen er en smule hård, og der bliver i den grad gjort grin med mormonerne, men det er tilsyneladende ikke noget, der generer dem.

- Det er utrolig vigtigt, man kan grine af sig selv, og ikke føle sig stødt og fornærmet på nogen som helst måde. Vi vil jo gerne have tolerance fra andre, og derfor skal vi også selv have tolerance for andre, siger Kim Holst, der er medlem af Mormonkirken i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Her får du et lille sneak peek af den anmelderroste forestilling.

Kim Holst har set forestillingen tre gange, og han føler sig ikke direkte stødt af den.

- Der er steder, hvor den lige strammer, men jeg tænker, at det er ligesom, når vi ser Cirkus Revyen, hvor der bliver gjort grin af statsministeren og dronningen, og man bliver nødt til selv at grine af sig selv, og ikke tage sig selv så højtideligt, siger Kim Holst til TV2 ØSTJYLLAND.

Onsdag aften var Kim Holst også mødt op i Musikhuset, men det var ikke for at se musicalen for 4. gang. Sammen med andre mormoner var han derimod mødt for at dele bøger ud - både før og efter forestillingen - og få en snak med de personer, der var mødt op for at se musicalen.

VIDEO: Andre trosretninger vil med sandsynlighed føler sig stødt over at blive gjort grin med, men sådan har Kim Holst, der er mormon, det ikke.

Den første af sin slags

Broadway-forestillingen har et stjerne-cast, og er en af de mest anmelderroste og bedst sælgende i årtier. Det er altså ikke hvilken som helst, Musikhuset har fået til byen, og det er også allerførste gang, det er lykkedes dem at få så stor en forestilling i hus.

- Det er fantastisk for et hus som Musikhuset at få besøg af sådan en kæmpestor Broadway-produktion. Normalt vil man skulle rejse til udlandet for at opleve den, og her får man faktisk mulighed for at se den i sin egen baghave, og det er en kæmpe mulighed for at opleve sådan en stor opsætning, siger Mette Bjærge, der er producent hos Musikhuset, til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Mormonerne Krueger og Kresghe kommer fra USA, men har bosat sig i Aarhus i to år for at sprede deres budskab itl danskerne.

Musikhuset har seks musicals på plakaten i år, og måske er det ikke sidste gang, at en musical i denne liga er på plakaten.

- Nu skal vi lige se, hvordan det går med den her, og så går vi med planer om at se på, om vi skal have flere musicals af den her slags til byen, siger Mette Bjærge til TV2 ØSTJYLLAND.

På premiereaftenen var der omkring 2.000 mennesker, der havde købt billet til musicalen Book of Mormon.