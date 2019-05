Museum frygter for uerstattelige tab under dårlige forhold

Det giver ikke den optimale museumsoplevelse, hvis man sveder tran om sommeren og ryster af kulde om sommeren. Men sådan har virkeligheden været for gæsterne på Aarhus Søfarts Museum siden september 2016.

Museet holder nemlig til i syv containere uden isolering på Aarhus Havn. De har fået tilladelse af Aarhus Havn til at have museum på Pier 3. Men de store temperatursvingninger i containerne kan gå ud over museets genstande.

Vi håber, at Aarhus Kommune vil være lige så velvillige overfor søfartsmuseet, som Aarhus Havn har været. Karl Nøhr Sørensen, bestyrelsesformand, Aarhus Søfarts Museum

- De primitive forhold gør, at vi er bekymrede for vores effekter. Vores drøm er at få bygget et nyt museum omkring Lodstårnet, så vi kan lave et maritimt center, hvor blandt andet bugserbåden Jakob kan komme over og ligge, så publikum kan underholde sig med det, siger bestyrelsesformand i Aarhus Søfarts Museum, Karl Nøhr Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Når Molslinjen flytter i 2020, bliver Lodstårnet på havnen i Aarhus ledigt.

Lodstårnet er en bevaringsværdig bygning fra 1953 og bliver ledigt, når Molslinjen flytter den 1. oktober 2020. Ved samme lejlighed overtager Aarhus Kommune området på Pier 3 omkring Lodstårnet.

- Vi håber, at Aarhus Kommune vil være lige så velvillige overfor søfartsmuseet, som Aarhus Havn har været. Det vil være en fin løsning, fordi Lodstårnet er en karakteristisk bygning på havnen med en god historie inden for den maritime verden, siger Karl Nøhr Sørensen.

Lige nu holder museet til i syv containere. De er ikke isoleret, så de mange effekter risikerer at tage skade af de svingende temperaturer.

På museet kan man se forskellige, historiske søfartseffekter som bøger, søkort, billeder, malerier, modeller, interiør fra skibe og effekter hjembragt fra fjerne himmelstrøg.

Opbakning fra rådmand

Rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek (V), er klar til at give Søfartsmuseet have en mere permanent beliggenhed.

Aarhus fortjener et søfartsmuseum, der har faste rammer og en fast beliggenhed, som er en del af byens DNA. Bünyamin Simsek, Venstre, rådmand for teknik og miljø, Aarhus Kommune

- Aarhus fortjener et søfartsmuseum, der har faste rammer og en fast beliggenhed, som er en del af byens DNA. Søfartsmuseet har levet i forskellige, midlertidige lokationer, og den lokation, de har nu, er også midlertidig. Jeg vil gerne arbejde for en permanent løsning, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Rådmand for teknik og miljø, Bünyamin Simsek, håber, der kan findes en permanent løsning for Aarhus Søfarts Museum

Bünyamin Simsek er ikke afvisende overfor at give Aarhus Søfarts Museum tilladelse til at flytte ind i Lodstårnet, men indtil videre har der ikke været opbakning til det i byrådet.

- Jeg vil gerne arbejde for, at de får nogle faste rammer. Det kan sagtens blive en del af den visionsplan, der skal laves for det areal, når det skal udvikles. Det vil jeg gerne tage med som teknik og miljørådmand, siger han.

Ingen garantier fra kommunen

På trods af de positive udmeldinger fra Bünyamin Simsek vil kommunens arealudviklingschef ikke komme med nogen garantier til museet.

- Vi står over for en proces, hvor vi skal finde ud af, hvad der skal være her på Pier 3, når Molslinjen flytter ud. Den konkrete anvendelse af Lodstårnet må vi se på. Det er ikke nogen nem bygning at gøre offentligt tilgængelig, og der er kun 500 kvadratmeter i den, siger arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen.

På museet i containerne kan man se forskellige effekter fra det maritime liv. Her viser Karl Nøhr Sørensen rundt i en af de syv containere.

Planen er, at der skal laves en udviklingsplan for Pier 3, når området overgår til kommunen i år 2020.

- Vi har rigtigt meget fokus på at skabe aktiviteter og gøre det til et spændende sted at arbejde, bo og besøge. Selvfølgelig skal der være nogle ting herude, som er spændende for folk at komme at se på, siger Bente Lykke Sørensen.

Kunne det være søfartsmuseet?

- Vi er altid åbne for idéer, og så må byrådet forholde sig til det. Det bliver der rig mulighed for at diskutere, siger hun.

