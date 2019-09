Multihal i økonomisk modvind - Kan ramme breddeidrætten

Allerede inden Hal 4 til godt 80 millioner kroner står færdig, truer en ekstra-regning på et tocifret millionbeløb, og det kan komme til at ramme resten af kommunens idrætsliv.

Onsdag blev Sundheds-, Idræt- og Kulturudvalget i Randers Kommune orienteret om den uforudsete millionregning til byggeriet af byens nye multihal.

Illustration af, hvordan Hal 4 efter planen kommer til at se ud.

Den nye multihal er så småt ved at tage form, men selvom Hal 4, som den kaldes lige nu, er halvt færdig, risikerer byggeriet snart at gå i stå, hvis ikke byrådet siger ja til en ekstrabevilling på godt 5 millioner kroner til uforudsete udgifter, et tillægslån på 7,5 millioner kroner og en kommunal garanti på 10 millioner kroner til eventuel betaling af en totalentreprenør, som har anlagt en voldgiftssag.

Oversigt over udgifter.

Hvad sker der med byggeriet, hvis I ikke får de her penge?

- Det ved vi ikke. Det må tiden vise. Vi har ikke en plan b, så det må vi tage derfra, siger Gitte Nørgaard, der er direktør for Arena Randers og Randers Idrætshaller.

En politisk kampplads

Indtil videre har Hal 4 mest været kendt som politisk kampplads i byrådet. I oktober 2017 tog den daværende borgmester det første spadestik til et byggeri, som var vedtaget med kun én stemmes flertal.

Men allerede et par måneder senere, inden det for alvor var kommet i gang, var byggeriet løbet ind i problemer. Kommunekredit, kommunernes egen kreditforening, ville ikke låne penge til projektet, og så begyndte det politiske slagsmål forfra.

Arbejdet med at bygge Hal 4 er i fuld gang.

'Et økonomisk morads'

Det lykkedes at låne pengene et andet sted, så byggeriet kunne komme i gang, men nu er det altså i problemer igen. Og efter dagens udvalgsmøde havde de fleste politikere brug for at tænke sig om en ekstra gang.

- Vi har med et økonomisk morads at gøre. Økonomien er skredet, men jeg er ikke i tvivl om, at der er et stort politisk ansvar her, fordi Venstre og Dansk Folkeparti i tidernes morgen havde alt for travlt med at få det her besluttet, så tingene ikke har været ordentligt belyst, siger Mogens Nyholm (R), byrådsmedlem og medlem af Sundheds-, Idræt- og Kulturudvalget.

Illustration af, hvordan Hal 4 efter planen kommer til at se ud.

- Jeg tænker, at vi nu skal gå hjem i vores grupper, det vil jeg i hvert fald gøre i Venstre, og lige snakke om, hvad vi kan gøre ved det her. I den indstilling, der er givet fra forvaltningen i dag, vil det være breddeidrætten, det går udover. Det vil vi meget, meget nødigt have, siger Louise Høeg (V), der er medlem af Sundheds-, Idræts-, og Kulturudvalget i Randers Kommune

Breddeidrætten frygter forringelser

Dengang projektet med Hal 4 kom frem, blev breddeidrætten i Randers lovet af den daværende borgmester, at det ikke ville gå ud over dem. Men det kan altså ende med at blive udfaldet alligevel.

- I Samvirkende Idrætsklubber i Randers har vi lige siden, vi blev præsenteret for projektet, bakket om op det, og det gør vi faktisk stadigvæk. En forudsætning var, at de omkostninger, der blev brugt til etablering af Hal 4, ikke på nogen måde skulle forringe eller give mindre indtægter til vores idrætsliv i Randers, siger René Skjøde Andersen, formand Samvirkende Idrætsklubber Randers, og fortsætter:

- Jeg er selvfølgelig godt klar over, at et stort projekt til tider kan være vanskeligt at forudse 100 procent, men jeg synes, at de planer, vi blev præsenteret for, da projektet var i sin støbeske, så meget lovende ud og var udarbejdet af professionelle folk, og derfor kommer det bag på mig, at vi nu tilsyneladende ser ud til at have et manglende beløb på over 10 millioner kroner. Det er lidt uhyggeligt.

René Skjøde Andersen håber derfor, at kommunen står ved sit løfte, når beslutningen skal tages i løbet af de kommende uger. For sker det ikke, vil det få konsekvenser for breddeidrætten.

- Det vil være en utrolig ulykkelig situation at stå i, for der er rigtig mange steder i Randers Kommune, hvor der er omklædningsrum og faciliteter, der trænger til en overhaling. Og så har vi en kæmpestor udfordring i forbindelse med Dronningborg-Hallen, som faktisk er så tæt på at falde sammen, som den kan være. Det, vi kan frygte, er, at den kommer i spil, og måske ikke får den fornyelse, som er nødvendig, siger René Skjøde Andersen.

Han må, lige som resten af randrusianerne, væbne sig med lidt tålmodighed. I første omgang skal politikerne i Økonomiudvalget kigge på sagen på et møde den 30. september, inden byrådet ventes at træffe en beslutning den 7. oktober.