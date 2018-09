Mødes med ukvemsord og fuck-fingre: - De leger med deres liv

- Vi må ikke sige noget grimt tilbage, men det er træls, at de ikke vil acceptere os, når vi stopper dem. Det er dem, der ikke vil respektere, at de skal stoppe, det går ud over. Det er ikke blokvognen. De leger med deres liv.

Erland Sørensen fra Kjellerup er godt og grundig træt af, at han ikke kan få lov til at udføre sit arbejde uden vrede og tilråb fra bilister.

Erland er såkaldt specialtransportassistent, STA, og det er hans ansvar, at transporten af eksempel vindmøllevinger foregår sikkert. Han kører bag lastbiler, der kan være op mod 100 meter lange og optage fem meter vejbredde.

Vi skal opføre os pænt

Han er ofte ude for, at bilister - for nu at sige det mildt - ikke er begejstrede for, at særtransporterne tit blokere begge vejbaner.

- Bilisterne er utålmodige, og vi bliver mange gange mødt med vrede og ukvemsord, og det er ikke kun fra unge bilister. Det alle aldre, siger Erland Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi lærer af politiet, at hvis vi opfører os pænt og ikke farer op, så er det altid os der vinder. Erland Sørensen, specialtransportassistent

Det sker med jævne mellemrum, at bilister laver hasarderede overhalinger, fordi de ikke har tålmodighed til at køre bag en særtransport.

- Vi får de samme meldinger, som vi får fra vejarbejdere. Det er, at folk er aggressive, folk er utålmodige, folk er uforstående, siger direktør for Rådet for Sikker Trafik, Mogens Kjærgaard Møller, til TV2.

Lastbiler og busser viser forståelse

Specialtransportassistenter bliver blandt andet uddannet af politiet for at kunne udføre deres arbejde.

- Vi lærer af politiet, at hvis vi opfører os pænt og ikke farer op, så er det altid os der vinder, siger Erland Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han påpeger, at det i høj grad er os almindelig bilister, der tager på vej, når de skal vente bag en særtransport.

- Lastbiler og busser er virkelig gode at hjælpe os i trafikken, og busserne har endda en køreplan, de skal overholde, siger Erland Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham er det normalt højst mellem 3 og 5 minutter, at andre bilister får påvirket deres køretur på grund af en særtransport.

FDM efterlyser ny lovgivning

Ifølge Forenede Danske Motorejere hører den aggressive kørsel ingen steder hjemme. Men de efterlyser samtidig lovgivning, der holder særtransporterne væk fra vejene, når der er tæt trafik.

- Faktum er, at en særtransport i en eller anden udstrækning sætter prop i trafikken. Det kan bedre gå midt på dagen eller om natten, men midt i myldretiden, der er det en rigtig dårlig ide, siger Dennis Lange, juridisk konsulent hos FDM, til TV2.

Dennis Lange fra FDM efterlyser lovgivning, der fjerner særtransporter fra vejen i myldretid.

FDM foreslår, at man fra politisk side indfører spærretider for særtransporterne i myldretid.

Det er Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører for Venstre, dog ikke klar til.

- Der kan være helt særlige tilfælde, hvor man har brug for at transportere noget - også i myldretiden - så jeg synes, det er langt bedre, at branchen selv sørger for at placere de transporter, så man generer færrest muligt. Og at trafikanterne accepterer, at der er de her transporter, siger han til TV2.

Kristian Pihl Lorentzen vil til gengæld gerne lovgive om, at straffen skal skærpes i tilfælde af chikanerende opførsel på vejene.

Branchen selv sørger for at placere de transporter, så man generer færrest muligt, lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen Foto: Jan Ebbesen, TV MIDTVEST