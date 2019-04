Mistænkte for dødsvold mod 22-årig har meldt sig selv

De fik indtil klokken 18 til at melde sig, og den deadline har de taget seriøst.

Sydøstjyllands Politi oplyser onsdag klokken 17.30, at de mistænkte for dødsvold mod en 22-årig mand i Horsens har meldt sig selv til politiet.

De mistænkte i sagen er to unge mænd på henholdsvis 18 og 20 år. De er blevet anholdt og sigtet for legemsangreb under særdeles skærpende omstændigheder.

Truede med billeder

Overfaldet fandt sted i det grønne område Lunden i Horsens lørdag aften.

Den 22-årige mand blev slået og sparket i hovedet og endte med at få blødninger i hjernen. Han genvandt ikke bevidstheden, inden han natten til tirsdag blev erklæret død på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Hvis de to mænd ikke havde meldt sig selv inden klokken 18, var de blevet offentligt efterlyst med billede og navn.

De to mænd forventes fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Horsens i løbet af torsdag.

Overfaldet fandt sted i Lunden i Horsens. Foto: Google Maps

Møde var formentlig planlagt

Retsmødet forventes afholdt for lukkede døre, og Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere at oplyse i sagen på nuværende tidspunkt.

Den 22-årige mand var selv fra Horsens, og det peger på, at ofret kender sine gerningsmænd. Ifølge vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen var overfaldet hverken tilfældigt eller umotiveret.

- Vi har en stærk formodning om, at mødet mellem de tre personer var planlagt, sagde Lars Peter Madsen tirsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Sydøstjyllands Politi vil endnu ikke udtale sig om, hvad motivet for overfaldet kan være. Foto: Local Eyes