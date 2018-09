Minister besøgte kostald: Vigtigt at komme ud i virkeligheden

Flere folketingspolitikere, som er valgt i Østjylland, har været i praktik i virksomheder. Mandag kom turen til Jakob Ellemann-Jensen, som blandt andet adskilte en ko fra sin kalv og prøvede at køre traktor.

- Det går ud på, at jeg jo ikke har en opvækst eller baggrund i landbruget. Derfor er der nogen ting, som jeg bliver nødt til at lære, fortæller Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister til TV2 ØSTJYLLAND.

Han besøgte en kvægavler på en gård i Odder, hvor han fik tid til at opleve dagligdagen på en gård og følge med en landmand.

Det er noget, jeg har hørt om før, men at komme ud og tale med nogen af de mennesker der bliver berørt af den politik, som vi fører, det er godt. Jakob Ellemann-Jensen (V), miljø- og fødevareminister

Jakob Ellemann-Jensen (V) i fuld gang med at adskille en ko fra sin kalv.

Landmanden, som Jakob Ellemann-Jensen (V) besøgte, er enig i, at det er vigtigt for begge parter, at politikerne møder dem i virkeligheden.

- Det er utroligt vigtigt, at vi får kommunikeret om de udfordringer, som vi har i vores dagligdag, siger Claus Fenger, som er landmand i Odder.

En anden, der har været i praktik i virksomheder, er Jens Joel (S), som er medlem af Folketinget.

- Jeg har fokuseret på steder, hvor de offentlige medarbejdere løber hurtigt. Jeg har været på Aarhus Universitetshospitalet på Akutmodtagelsen, og om et par uger skal jeg i en børnehave i Aarhus, siger han.

Han mener, at det er vigtigt at komme i øjenhøjde med borgerne.

- Vi skal alle lære noget om en hverdag, der ikke ligner vores egen. Det at snakke med hinanden i øjenhøjde, når man arbejder sammen, det giver nogen flere informationer, end hvis man bare kommer og holder oplæg, fortæller Jens Joel (S), medlem af Folketinget.

For Jakob Ellemann-Jensen (V) er besøget på gården i Odder ikke uden betydning.

