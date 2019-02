Mia spiste kanelsnegl og blev fyret: - Jeg gik i chok og tudede

18-årige Mia Frandsen fra Ebeltoft er i chok, efter hun mandag blev fyret og bortvist fra sit job som bagerjomfru i føtex i Ebeltoft.

Hun blev, siger hun, fyret og bortvist, fordi hun den 12. februar 2019 spiste en ødelagt kanelsnegl, og det er imod reglerne.

Jeg stortudede, og jeg kunne ikke trække vejret. Mia Frandsen, Ebeltoft.

- Jeg gik i chok. Jeg stortudede, og jeg kunne ikke trække vejret. Jeg mistede mit arbejde og min indtægt, siger Mia Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller, hvordan hun blev kaldt ind på chefens kontor, der sagde, at hun var blevet angivet af en kollega, og at det drejede sig om en situation den 12. februar 2019.

I første omgang troede hun, at det var, fordi hun havde spist et stykke pølsehorn, der var skåret ud til kunderne, men det drejede sig om en kanelsnegl.

De kunne på videoovervågning se, hvordan hun gemte sig for kollegaerne og spiste en kanelsnegl.

Det sker konstant

Ifølge Mia Frandsen gemte hun sig ikke for kollegaerne, men for kunderne, som hun ikke ville stå og spise foran.

Hun fortæller, at det var en kanelsnegl, der var gået i stykker, og at det er helt almindeligt, at medarbejderne i bageren spiser de ødelagte kager.

Det sker konstant, og man bliver budt af kollegaer, der har været længere tid end mig. Mia Frandsen, Ebeltoft.

- Jeg vidste ikke, at det var forbudt, fordi det sker konstant, og man bliver budt af kollegaer, der har været længere tid end mig, siger Mia Fransen, der har arbejdet i butikken i 1,5 år.

Hun fik angiveligt også at vide, at hun er bortvist på livstid fra samtlige af Salling Groups butikker i landet, og det er hun især rystet over.

- Jeg er 18 år, og jeg må aldrig handle i føtex eller Netto mere, siger Mia Frandsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Siden er hun, siger hun, blevet kontaktet af mange tidligere kollegaer, der skriver, at det lige så godt kunne have været dem.

Hun ønsker ikke at komme tilbage til bageren i føtex, men hun synes, at bortvisningen fra samtlige butikker er en overreaktion:

- Jeg vil helt sikkert ikke tilbage. Jeg er så chokeret. Det er den bortvisning, der irriterer mig, siger hun.

"Vi skal til bunds i sagen"

Vi har talt med HR-chef for føtex, Lars Rønnov, der ikke kan gå ind i den konkrete sag, da han har brug for at komme til bunds i den først. Det vil han blandt andet gøre ved at tale med Mia Frandsen.

Vi fyrer ikke medarbejdere for banaliteter. Lars Rønnov, HR-Chef, Føtex

- Vi er nødt til at undersøge sagen dybere. Vi fyrer ikke medarbejdere for banaliteter, og overordnet har vi jo en forpligtelse over for medarbejderne - at de får den rigtige start og oplæring, siger Lars Rønnov til TV2 ØSTJYLLAND.

Han gør dog klart, at føtex er en virksomhed med 50.000 medarbejdere, og derfor er det vigtigt med nogle klare retningslinjer. En af reglerne er, at man ikke må spise ødelagt bagværk i bageren.

Det er dog ikke nødvendigvis fyringsgrund.

- Helt overordnet generelt skal vi have en opdragende snak om, hvordan man arbejder her, siger han.

Han understreger også, at hun ikke er bortvist fra at handle i samtlige af Salling Groups butikker, som hun har forstået.

- Det skal hun ikke gå og være nervøs for, siger HR-chef i føtex Lars Rønnov.

Føtex vil nu undersøge, om de skal klæde deres medarbejdere og ledere bedre på. I forvejen har de dog lavet særlige forløb for nye medarbejdere, når de begynder at arbejde i føtex, siger HR-chefen.

- Til at starte på byder vores servicecoaches velkommen og klæder den nye medarbejder godt på - viser rundt og giver uniformer. Næste kursus er ens chef, som tager imod. Chefen går i dybden med forskellige regler. Det gør vi, fordi det for mange er det første job - også derfor bliver jeg nødt til at række ud til Mia og høre, hvad kan vi gøre, siger HR-chefen.

- Nu skal vi jo til bunds i den her sag, så vi kender detaljerne.