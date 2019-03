Massiv interesse for 'Nybygger'-husene: Kom og mød parrene

1. Parrene skal kunne holde fri i syv uger

For at deltage i programmet er alle par nødt til at søge orlov eller få ferie fra deres arbejde i den periode, hvor 'Nybyggerne' optages.

2. Hvert par må tage én ting med hjemmefra

Denne ting skal være en ting med en historie, og som har en særlig betydning for deltagerne.

3. Der er indlagt shoppetider

På byggedag nummer et i hvert program kan alle shoppe, efter de har lagt en plan for rummet. Alle andre dage kan parrene shoppe enten om formiddagen eller om eftermiddagen. To par har den tidlige tid, to par har den sene tid, og ugen efter er det omvendt. Er der indlagt ekstrakonkurrence, gælder der andre shoppetider.

4. Ni programmer på syv uger

I alt strækker Nybyggerne sig over ni programmer, men bliver optaget over syv uger. Hvor lang tid hvert enkelt program tager at optage, afhænger af, hvilket rum nybyggerne skal lave.

5. Parrene bor alle syv uger i husene

Det gælder også i begyndelsen, hvor huset kun består af de rå vægge. Indtil de får lavet eksempelvis soveværelset og køkkenet, sover de derfor på luftmadrasser og spiser takeaway-mad. Der er dog stillet en vogn med toilet og bad til rådighed.

6. Ingen vennetjenester eller hjemmelavede sponsoraftaler

Parrene må ikke få sponsorer eller lave aftaler, der er "for gode til at være rigtige". De må heller ikke benytte sig af vennetjenester, herunder familie, venner og bekendtskaber. De fire par må dog gerne hjælpe hinanden.

7. Parrene har fridage

Nybyggerne har minimum en fridag til at sove og slappe af mellem hver opgave eller program - i få tilfælde to fridage. Fridagen kan ligge forskellige dage på ugen.

8. Visse ting skal de bruge håndværkere til

Nybyggerne er forpligtet til at benytte sig af håndværkere de steder i byggeriet, hvor det er lovpligtigt at benytte sig af en uddannet håndværker. Det drejer sig primært om tilslutning af el og vvs. De skal benytte sig af håndværkere, der er tilknyttet projektet.

9. Handler byggemateriale hos programmets sponsorer

Der er indgået aftaler med flere sponsorer - eksempelvis Silvan, der sørger for at have passende lagerbeholdning til Nybyggernes behov. Derved kan de assistere med materialer, der ellers typisk ville være længere leveringstid på. Nybyggerne må så kun handle byggemateriale hos disse samarbejdspartnere og ikke hos direkte konkurrenter.

Nybyggerne får dog ingen særlige tilbud hos programmets sponsorer. De betaler altid fuld pris, for at budgettet skal være så realistisk som muligt.

10. Parrene bliver taget ud af arbejdet flere gange

Udover at blive filmet under arbejdet med de enkelte rum, skal parrene også afse tid til interviews flere gange hver dag. Det er disse interviews, som i programmet bliver kombineret med optagelserne fra arbejdet.

11. De tre andre huse bliver sat til salg

Typisk bliver boligerne sat til salg, som de er, men køberne kan også vælge at få fjernet de ting, som Nybyggerne har installeret, og få den klassiske projektbolig, som den var designet oprindeligt.