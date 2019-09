Mand overfaldet ved shoppingcenter

Torsdag blev en 32-årig mand overfaldet af to mænd ved indgangen til indkøbscentret Bruuns Galleri i Jægergårdsgade i Aarhus.

De to mænd slog den 32-årige i hovedet, så han faldt til jorden, hvorefter de sparkede ham flere gange i ansigtet.

- Vi kender på nuværrende tidspunkt ikke motivet for overfaldet, siger pressemedarbejder Jannie Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND

Vidner gav et godt signalement af de to overfaldsmænd, og politiet kunne derfor kort efter standse dem ved broen under Spanien og sigte dem for vold. De to mænd er henholdsvis 21 og 24 år.

Den 21-årige blev desuden fundet i besiddelse af en klump hash, og han blev derfor også sigtet for narkobesiddelse.

Foto: Google Street View