Mand med dødt øje røvede Rema 1000 i klip-klappere

Rema 1000 blev tirsdag eftermiddag udsat for røveri. Her kom en mand kom ind i butikken på Jernbanegade i Randers.

Han truede personalet med en kniv. Medarbejderne udleverede nogle få tusinde kroner fra kassen. Herefter stak manden af fra stedet.

TV2 ØSTJYLLAND skrev om røveriet allerede tirsdag, men siden er der kommet nye oplysninger frem.

Gerningsmandens højre øje var lukket.

- Han havde et dødt øje. Hvor det ene øjenlåg hænger ned over øjet, siger Janni Lundager, der er pressekoordinator hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Klip-klappere og tatoveringer

Østjyllands Politi har ingen beskrivelse af mandens alder. Men han bliver beskrevet som dansk af udseende, 180 centimeter og var iført grå jakke, cowboybukser og klip-klappere med tre hvide striber.

Røveren havde tildækket sit ansigt med et mørkt klæde og havde tatoveringer på begge arme ved håndleddet.

Tirsdag fortalte vagtchef hos Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup, at gerningsmanden nærmest tog pengene selv, fordi det gik for langsomt med at uddele pengene for kassemedarbejderen.

- Han er umiddelbart en misbruger. Informationen om, at den pågældende bar klipklapper, skal man holde op imod, at det ikke lige er sommer nu, sagde Michael Ørum Møldrup.

Røveriet skete klokken 14.46.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra folk, der har oplysninger, der kan føre til gerningsmanden. Østjyllands Politi kan kontaktes på telefonnummer: 114.