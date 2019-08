Milla er alvorligt syg - ét stærkt bånd er uundværligt

Spred glæde.

Det er det enkle budskab, når Danske Hospitalsklovne mandag indleder en kampagne, hvor klovnene med de karakteristiske røde næser besøger indlagte børn på alle landets børneafdelinger.

Det er dog ikke i forbindelse med kampagnen, at klovnene gør en ihærdig indsats for at sprede glæde.

På Aarhus Universitetshospital, Skejby har 9-årige Milla i løbet af fem år udviklet et stækt bånd til hospitalsklovnen Luna.

Hospitalsklovnen Bella og hospitalsklovnen Pip på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Alle hospitalsklovne gennemgår en uddannelse på halvandet år og efteruddannes løbende. Foto: Rozbeh Zavari

Svært ved at stole på læger

Milla har hjertefejl, lungesygdom og immundefekt.

Ifølge hendes mor, Diana Myjak, har hun "altid været et hospitalsbarn", og Milla og Diana har rigtig mange gange taget turen fra Hørning ved Skanderborg til Skejby i det nordlige Aarhus.

En ph.d.-afhandling dokumenterede for nylig, at børn, der har en hospitalsklovn tilknyttet, oplever mindre smertefulde og mindre skræmmende hospitalsindlæggelser.

Det kan Diana Myjak skrive under på.

- Milla har haft meget svært ved at stole på lægerne, fordi de altid skal lave undersøgelser. Hun har tit og ofte fået lagt drop eller fået en slange i halsen, og Luna har fået hende til at være stille og rolig, så sygeplejerskene kunne udføre deres arbejde, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Luna kan ifølge Diana Myjak kan få Milla til at lege sig gennem et svært forløb. Foto: Diana Myjak

Ro og tryghed

Det, klovnen Luna ifølge Diana Myjak kan, er, at få Milla til at lege sig gennem et forløb.

- Luna giver en tryghed og ro. Hun giver Milla nogle redskaber til at overvinde sin frygt, og det betyder, at Milla ikke bliver udsat for så mange overgreb, eksempelvis i form af fastholdelse, siger Diana Myjak.

Det er ikke kun Milla, Luna hjælper. Hospitalsklovnen giver også Diana Myjak også en tryghed i forhold til, at Milla kan klare hospitalsindlæggelserne.

Køb en rød klovnenæse, og hjælp børn lettere gennem hospitalsophold. Det er budskabet i Danske Hospitalsklovnes årlige Spred Glæde-kampagne. Foto: Danske Hospitalsklovne

En undværlig klovn

Ifølge Diana Myjak har Milla og klovnen Luna udviklet et helt specielt bånd sammen.

- Jeg har ikke lyst til at tænke på, hvis ikke hun havde haft Luna. Hun er fuldstændig uundværligt og alle bør støtte disse klovne, siger hun.

Familien Myjak har været tilknyttet Aarhus Universitetshospital, siden Milla blev født for ni år siden. Familien betaler ikke noget for at få besøg af Luna, der er lønnet af Danske Hospitalsklovne.

Danske Hospitalsklovne har i dag 52 uddannede hospitalsklovne, som arbejder tæt sammen med personalet på børneafdelingerne.

Du kan læse mere om Spred Glæde-kampagnen her: www.danskehospitalsklovne.dk/spredglaede.

Udover børneafdelinger besøger Danske Hospitalsklovne mandag 12 børnepsykiatriske dags- og døgnafsnit. Her vil de gøre deres bedste for at sprede smil og glæde for syge børn og deres søskende, forældre og bedsteforældre. Foto: Danske Hospitalsklovne