Luksus-hytte i trætop et stort hit: Nu er nye eksklusive hytter på vej

Det er gået stærkt for firmaet Løvtag, der tidligere i år kunne introducere en arkitekttegnet træhytte med officiel hotelstatus.

Den 1. juli indfandt de første overnattende sig i træhytten, og hytten blev ifølge Løvtag på kort tid fuldt booket helt frem til sommeren 2020.

Interessen for den ekslusive hytte, der er beliggende i Als Odde ved Mariager Fjord, får nu de fire iværksættere bag Løvtag til at satse yderligere på projektet og bygge to nye hytter.

VIDEO: Hotel-hytten er bygget op omkring stammen på et træ. Hytten byder på et lille køkken, toilet, opholdsrum og i alt fire sovepladser (indslag fra 30. juni)

De specielle skruefundamenter, som skal bære hytterne, er netop blevet skruet i jorden, og de to nye hytter forventes at stå klar næste sommer.

- Det har været overvældende. Vi har haft gæster fra hele Danmark og fra mange andre lande i Europa. Vi har fundet artikler om hytten i så fjerne lande som Peru og Indonesien, så vi må have ramt noget, som mange synes er spændende, siger idémanden bag konceptet, Rasmus Lybæk, der bor i Aarhus-bydelen Højbjerg.

Den første hytte i skoven ved Als Odde byder på fuldt funktionelt toilet, bad og køkken samt en tagterrasse i otte meters højde. Hytten er indrettet med HAY-møbler.

LAG Himmerland, den lokale erhvervsfremmeforening, støtter træhytte-projektet økonomisk. Her et aktuelt billede af den første hytte, der har fået navnet "Et". Foto: Søren Larsen

Hytte - inklusiv skov

Rasmus Lybæk oplyste i sommer til TV2 ØSTJYLLAND, at målgruppen for træhytte-konceptet primært består af folk "med et vist indkomstniveau og et vist stressniveau".

Det koster 2750 kroner at booke den første hytte i et døgn i sommerperioden, mens prisen uden for sommersæsonen er 1750 kroner.

Uanset sæson får man også skoven, som hytten ligger i, til disposition. Det er Rasmus Lybæks far, der ejer skoven.

- Som barn har jeg bygget huler i skoven og haft en fascination af at kravle i træer. Løvtag er et eksempel på, at en tilbagevenden til naturen og det enkle er moderne. Der er mange bymennesker, der sjældent kommer ud i naturen, sagde Rasmus Lybæk den 30. juni i år til TV2 ØSTJYLLAND.

Den første hyttes tag er én stor tagterrasse med udsigt over skoven. Foto: Søren Larsen

Hver kvadratcentimeter udnyttes

Iværksætterne bag de to nye hytter beskriver dem som "et stort sats".

- Men efterspørgslen på den første hytte har været enorm. Mange har forgæves forsøgt at booke hytten, fordi den har været udsolgt, så vi tror og håber på, at vi kan tiltrække gæster nok til de to nye hytter også, siger direktør for Løvtag, Nanna Balsby.

De nye hytter bliver bygget efter samme model som den eksisterende, hvor hver eneste kvadratcentimeter er udnyttet optimalt for at få mest muligt ud af hyttens grundplan på 25 kvadratmeter.

Ifølge Rasmus Lybæk har folkene bag det nye projekt været meget opmærksomme på at bygge den eksisterende hytte skånsomt i forhold til naturen. Foto: Søren Larsen

Et, Ro og Ly

Hytterne bliver bygget med 40-50 meters afstand, så man stadig kan nyde skoven i fred og ro fra trætoppen.

- Vi har fået rigtig god feedback fra de gæster, der har overnattet i hytten, både på indretningen og på arkitekturen. Så det bliver kun små detaljer, vi kommer til at ændre i forhold til den første hytte, siger arkitekt Sigurd Larsen, der har tegnet hytterne.

Løvtag har navngivet hytterne Et, Ro og Ly. Ifølge lokalplanen kan der bygges i alt ni hytter i skoven.

Prisen for at booke den første hytte i et døgn uden for sommersæsonen er 1750 kroner. Der er dog booket frem til næste sommer.

Ifølge kommunikationsrådgiver og livsstilsekspert, Helle Lundsgaard, er det in at lave den slags træhytter.

- Det er drømmen om at slippe væk fra det hele. Man vil gerne have fred og ro i pagt med naturen, men man vil jo helst ikke undvære alle de moderne bekvemmeligheder, sagde hun den 30. juni til TV2 ØSTJYLLAND.

