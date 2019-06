Nyt hotel er en luksus-træhytte: - Det er drømmen om at slippe væk

Kom helt tæt på naturen - men alligevel overhovedet ikke.

Det lader til at være den grundlæggende idé i projektet Løvtag. Der er i første omgang tale om en enkelt træhytte med officiel hotelstatus.

Mandag den 1. juli vil de første overnattende indfinde sig i træhytten, der er arkitekttegnet og byder på fuldt funktionelt toilet, bad og køkken samt en tagterrasse i otte meters højde.

Hvis man går op i den slags, kan det desuden oplyses, at hytten er indrettet med HAY-møbler.

Der er tænkt meget over designet for at få så meget ud af hyttens 25 kvadratmeter som muligt, lyder det fra Rasmus Lybæk. Foto: Søren Larsen

Indkomstniveau og stressniveau

Mandagens indtjekning er kulminationen på flere tusinde arbejdstimer for fire iværksættere, hvoraf grundlæggeren og idémanden bag konceptet, Rasmus Lybæk, bor i Aarhus-bydelen Højbjerg.

- Træet går gennem gulvet og ud af loftet i hytten. Du er midt i naturen i en komfortabel situation, hvor du kan nyde det og glo på et egern eller et rådyr. Du kan også tage et brusebad under åben himmel, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hytten er beliggende i Als Odde ved Mariager Fjord lidt nord for Randers Kommune.

Ifølge Rasmus Lybæk har folkene bag det nye projekt været meget opmærksomme på at bygge hytten skånsomt i forhold til naturen. Foto: Søren Larsen

Ifølge 39-årige Rasmus Lybæk er målgruppen for træhytte-konceptet primært folk "med et vist indkomstniveau og et vist stressniveau".

Det koster 2750 kroner at booke hytten i et døgn i sommerperioden, mens prisen uden for sommersæsonen er 1750 kroner.

Et sats for alle

Uanset sæson får man også skoven, som hytten ligger i, til disposition. Det er Rasmus Lybæks far, der ejer skoven.

- Jeg var hjemme og besøge min far for 7-8 år siden, hvor han fortalte mig, at der ikke er penge i at drive en skov. Som barn har jeg bygget huler i skoven og haft en fascination af at kravle i træer, siger Rasmus Lybæk til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Løvtag er et eksempel på, at en tilbagevenden til naturen og det enkle er moderne. Der er mange bymennesker, der sjældent kommer ud i naturen.

Hyttens tag er én stor tagterrasse med udsigt over skoven. Foto: Søren Larsen

Det koster væsentlig flere penge at bygge et arkitekttegnet hotelværelse i en trætop, end det gør at bygge endnu et værelse i en hotelbygning.

Det har da heller ikke været omkostningsfrit for iværksætterne at få Løvtag til at blive en realitet.

- Vi er fire mennesker, som hver har skudt nogle sparepenge i det og lånt nogle penge i banken, og så har vi fået 400.000 kroner af LAG midlerne, siger Rasmus Lybæk til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Det er et sats for os alle fire. Vi har lagt flere tusinde timer i det gennem flere år.

Kuk-kuk - hvor er du? Foto: Søren Larsen

Træhytter er in

Ifølge lokalplanen kan der bygges i alt ni hytter i skoven.

- Hvis det går godt, kan det betale sig at bygge flere hytter. De skal bygges med respekt med naturen. Vi kan også tage vores koncept og brede det ud til andre skove.

Om det kommer til at gå godt er endnu for tidligt at sige, men ifølge Rasmus Lybæk har Løvtag fået 75 bookinger, inden de første gæster er tjekket ind. Mange af dem er fra udlandet.

LAG Himmerland, den lokale erhvervsfremmeforening, støtter træhytte-projektet økonomisk. Foto: Søren Larsen

Det er meget in at lave den slags træhytter, lyder det fra kommunikationsrådgiver og livsstilsekspert, Helle Lundsgaard.

- Det er drømmen om at slippe væk fra det hele. Man vil gerne have fred og ro i pagt med naturen, men man vil jo helst ikke undvære alle de moderne bekvemmeligheder, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge Helle Lundsgaard er flere danske hoteller også begyndt at bygger træhytter i stedet for at lave en ekstra fløj med værelser.

Løvtag har hovedkontor i Højbjerg.