Løsslupne køer skaber problemer – raserer i fremmed mands have

Vi har i øjeblikket 40 løse køer på Galten Hedevej mellem Hadsten og Nørre Galten. Køerne er i øjeblikket på et grønt område øst for Galten Hedevej, men vi opfordrer trafikanter til at være opmærksomme, da de kan befinde sig på vejen. Vi arbejder med at udfinde ejeren. #politikd