Livsfarlig medicin stjålet fra dyrlæges taske

En dyrlæge fra Randers har fået stjålet sin bedøvelsestaske, der indeholdte meget stærk og særdeles farligt medicin.

Det er stofferne ketaminol og nerfasin, og den dosis, der er i flaskerne, er meget stærkere end normalt.

- Vi antager, at medicinen er blevet stjålet for at sælge det videre på gaden, eller måske for at tyven selv kan indtage det, siger Jakob Christensen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Han gør desuden opmærksom på, at medicinen kan være livsfarlig.

Hvis man har viden om, hvor medicinen befinder sig, eller man får et tilbud på det, bedes man kontakte Østjyllands Politi på telefonnummer 114 med det samme.

Usikkerhed omkring tyveriet

Dyrlægen er ikke sikker på, hvordan og hvornår tasken er blevet stjålet.

- Vi ved ikke meget om selve tyveriet, men vi tror, at det er blevet stjålet, mens han har været på besøg forskellige steder over i Randers over de seneste to dage, siger Jakob Christensen.

Politiet modtog anmeldelsen fredag formiddag. Udover medicinen indeholder tasken også en række pile med lyserøde halespidser.