Lidt for våd byfest: Mand blev slået og sparket

Sommeren er over os, og med den følger byfester for rigtig mange større og mindre byer i Østjylland. Lørdag blev en af dem holdt i landsbyen Pindstrup på Djursland. Den gode stemning her blev desværre ødelagt af et voldsomt slagsmål.

- En 33-årig blev slået og sparket af en anden gæst til byfesten, oplyser vagtchef hos Østjyllands Politi, Thomas Hinge, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var et klassisk slagsmål, hvor en havde fået lidt for meget at drikke. Thomas Hinge, Østjyllands Politi

- Det var et klassisk slagsmål, hvor en havde fået lidt for meget at drikke, lyder det videre fra vagtchefen.

Heldigvis slap offeret uden større skader.

- Han pådrog sig nogle skrammer og et blåt øje, fortæller politiet.

Missede folkene bag ulovlige bål

Ud over optrinnet i Pindstrup var det en rolig lørdag aften og nat for Østjyllands Politi. Dog blev man kaldt ud til to ulovlige bål i Aarhus på Jernaldervej og Fiskerivej.

Grundet en lang periode med tørke er der nemlig afbrændingsforbud i blandt andet Aarhus Kommune for tiden.

- Dem, der havde lavet bålet, var forduftet, da vi ankom begge steder. Så vi kunne ikke sigte nogen for at overtræde forbuddet, siger Thomas Hinge.

De to bål blev hurtigt slukket af Østjyllands Brandvæsen, og flammerne nåede aldrig at brede sig.