Letbanen er kørt af sporet: Påvirker driften i hele Østjylland

Letbanen er kørt af sporet mellem Aarhus H og Badeanstalten Spanien på et tidspunkt efter kl. 16.

Aarhus Letbane ved endnu ikke, hvad årsagen er, da det aldrig er sket før. De tror, at det skyldes en fejl på sporskiftet, og de arbejder lige nu på at løse problemet.

Vi har stærkt reduceret drift. Jens Velling, kommunikationschef hos Aarhus Letbane.

Driften er påvirket i hele Østjylland.

Der er indsat erstatningsbusser mellem Aarhus H og Aarhus Universitetshospital i Skejby, da Letbanen ikke kører på denne strækning på nuværende tidspunkt. Der kører heller ikke tog mellem Aarhus H og Viby J.

Strækningen mellem Grenaa og Østbanetorvet er også stærkt påvirket, og kører ikke efter køreplanen. Det samme gælder linjen mellem Odder og Viby J.

Kan varer hele aftenen

De har lige nu et køretøj ude på stedet for at se, om de kan løfte Letbanen tilbage på sporet. Kan de ikke det, skal de have skaffet et andet køretøj, og det kan betyde, at toget først kommer tilbage på sporet omkring kl. 21 i aften.

Jeg tør ikke at sige, om det kan påvirke trafikken i morgen. Mit bedste råd er, at folk skal holde øje med midttrafik.dk. Jens Velling, kommunikationschef hos Aarhus Letbane.

På Midttrafiks hjemmeside skriver de:

- Forventningen er desværre, at problemerne vil gælde resten af dagen og aftenen. Linje 87 indsættes som erstatning mellem Aarhus H og AUH Skejby og vil være i drift omkring 18.45.