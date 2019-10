Letbanebomme gik ikke op: Politiet vejledte Marie til at køre over alligevel

Marie var på vej fra Randers mod Rønde fredag eftermiddag, da hun ligesom mange andre bilister måtte stoppe ved letbaneoverkørslen i Mørke.

Her var bommene nede – også selvom der ikke var noget tog i sigte. Ifølge direktøren for Letbanen kan bommene have været nede i en time, og det fik flere af bilisterne til at krydse letbaneoverkørslen, mens bommene var nede.

- Allerede da jeg kommer hen til bommene, var der mange, der begyndte at vende om og køre imod kørselsretningen for at komme væk eller køre ind over skinnerne, fortæller Marie, der ikke ønsker at træde frem med efternavn, til TV2 ØSTJYLLAND.

I videoen nedenfor kan du se, hvordan flere bilister krydser overkørslen, selvom bommene er nede.

Ringede til politiet

Marie havde ikke hørt noget om fejlen i bommene i trafikradioen, og hun ringede derfor til Vejdirektoratet, der ifølge Marie henviste hende til Banedanmark. Marie fortæller at Banedanmark kunne oplyse hende om, at der var et tog på vej for at ordne bommene. Dernæst ringede Marie til Østjyllands Politi:

- Jeg tænkte, at det her godt kunne gå galt. Så jeg ringede til politiet for at få dem ud, så de kunne kontrollere og regulere, at folk ikke gjorde de her dumme ting som at vende om og køre imod kørselsretningen eller køre over, mens bommene var nede, siger Marie.

Beskeden fra Østjyllands Politi lød ifølge Marie, at folk måtte passere med forsigtighed, og at de ikke havde tænkt sig at komme ud og regulere.

- Det synes jeg, var en mærkelig besked. Jeg kunne ikke selv finde på at køre over, men det lød nærmest som om, at man fik deres accept. Sådan opfattede jeg det i hvert fald, fortæller Marie.

Lidt efter hun havde lagt på med politiet, gik bommene op.

Politiet: - Alting kan ikke gå i stå

Vagtchef hos Østjyllands Politi lørdag eftermiddag, Peter Hunniche, kender ikke til det konkrete opkald, men kan bekræfte, at rådet om blot at passere med forsigtighed står ved magt i sådan en situation:

- Hvis det viser sig, at de her bomme er nede i lang tid, må man jo finde en anden løsning. Alting kan jo ikke gå i stå, fordi to letbanebomme er nede. I det her tilfælde ville det være i orden at passere overkørslen med ekstrem forsigtighed, siger Peter Hunniche til TV2 ØSTJYLLAND.

Alting kan jo ikke gå i stå, fordi to letbanebomme er nede. I det her tilfælde ville det være i orden at passere overkørslen med ekstrem forsigtighed. Peter Hunniche, vagtchef, Østjyllands Politi

Han understreger, at man altid skal holde sig til loven, men at hvis der åbenlyst er noget galt, så må man undersøge forholdene og bruge sin sunde fornuft:

- Det er ikke en carte blanche. Man overtræder stadig en lov og kan i den forstand også blive draget til ansvar for det. Men der må vi - både bilister og politiet - bruge vores sunde fornuft og i en situation som denne vurdere forholdene, siger Peter Hunniche.

Til Maries ønske om, at politiet var kommet ud for at regulere trafikken ved overkørslen, lyder det:

- Vi har formentligt haft ting som var væsentligt vigtigere end at trafikregulere, så hvis vi skulle have gjort det, så skulle vi have haft rigtig mange ekstra ressourcer, siger Peter Hunniche.

Bilist krydsede letbaneoverkørslen - nu er han fyret

En af dem der valgte at krydse letbaneoverkørslen, mens bommene var nede, var en tekniker fra virksomheden iDriveRep. Det fremgår af en video, der er optaget af overkørslen, imens den bommene var nede (Se videoen længere oppe i artiklen).

Siden fredag aften har iDriveRep modtaget flere vrede henvendelser fra folk, der har set videoen og dermed også teknikkerens tur henover sporene. Det oplyser ledelsen hos iDriveRep, der nu har valgt at fyre den pågældende teknikker:

Han bryder loven og er til fare for sig selv og andre. Det kan vi ikke lægge ansigt til som virksomhed. Abdul El Sadek, ejer og direktør hos iDriveRep

- Han bryder loven og er til fare for sig selv og andre. Det kan vi ikke lægge ansigt til som virksomhed, siger Abdul El Sadek, der er ejer og direktør hos iDriveRep til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller desuden, at teknikkeren også tidligere har modtaget to fartbøder og har fået en advarsel, og at dette derfor også ligger til grund for fyringen.

Det ændrer derfor ikke på Abdul El Sadeks beslutning, da han præsenteres for Østjyllands Politis' udmelding om, at det i en situation som denne, kan være nødvendigt at bruge sin sunde fornuft og passere overkørslen med ekstrem forsigtighed.

- Jeg synes, det er en mærkelig udmelding fra politiet. Men det ændrer ikke noget, da det også handler om måden, han kører på. Han udviser ikke ekstrem forsigtighed, siger Abdul El Sadek.

Tog i vejen

Ifølge direktøren for Aarhus Letbane kan bommene have været nede i op mod en time på grund af driftsforstyrrelser. De arbejder lige nu med en teori, om at der holdt et tog i vejen.

Der er dog indtil videre ikke noget, der tyder på, at der er noget i vejen med overkørslen, da alt virkede, som det skulle senere på dagen.

Til spørgsmålet om, hvad de gjorde for at informere bilisterne om driftsforstyrrelsen, siger han, at de informerede Vejdirektoratet, og derefter er det deres ansvar at informere bilisterne, så de kan køre en omvej.

Letbanetogene kan køre mellem 80 og 100 km/t og vejer omkring 50 tons. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix