Landsbykøbmand udbrændte: Nu er årsagen til branden fundet

Det skabte sorg og ærgrelse hos de lokale i landsbyen Spørring mellem Aarhus og Randers, at byens samlingspunkt – den lokale købmand – tirsdag nat i sidste uge brændte. Endnu er det usikkert, hvad der skal ske med den hærgede bygning, men årsagen til branden er nu fundet.

- Det var en kompressor i et fryserum, der bukkede under for varmen, så det var en elektrisk fejl, der var skyld i branden, siger kommunikationsmedarbejder hos Dagrofa, der ejer købmanden, Maria Noel til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende er det fortsat usikkert, om butikken bliver bygget op på ny.

- Sagen ligger lige nu hos forsikringsselskabet, og købmanden venter på en taksator. Hans vurdering kommer til at afgøre stedets skæbne, siger Maria Noel.

Intet kriminelt bag branden

Men der er altså intet, som tyder på, at der ligger noget kriminelt bag branden i købmandsbygningen, der også husede et pizzeria.

- Nu har vi talt med vidner, der var derude og de brandfolk, der var på stedet. Ud fra det har vi forsøgt at lægge brikkerne sammen, og der er ikke noget, som tyder på et strafbart forhold, lød det da også fra vagtchef hos Østjyllands Politi, Thomas Hinge, i onsdags til TV2 ØSTJYLLAND.

Under alle omstændigheder er det en by i sorg, der har mistet sin eneste indkøbsmulighed. Det stod klart, når man tog en snak med de lokale efter branden.

- Købmanden har stor betydning for byen. Der bor mange ældre, hvad gør de nu? Os med bil kan komme omkring, men dem med rollator ser vi jo her, sagde blandt andre Jørgen Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den holdning gik igen i Spørring.

Jørgen Jørgensen kan selv køre til eksempelvis Trige for at handle, men han frygter for de ældre, der ikke har muligheden.

Ansatte i chok

- Det er forfærdeligt, vi får jo nok ikke en ny, lød det fra Ingelise Rasmussen.

Også de ansatte i Min Købmand, der pt. står uden job, er dybt ulykkelige over, hvad der er sket.

- Vi ansatte er i chok og meget kede af det. Det er lidt urealistisk at tænke på, at det er ens egen arbejdsplads, sådan noget er sket på. Det plejer at ske for naboen og ikke en selv, sagde en af medarbejderne, Rikke Hoppe, onsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Købmanden i Spørring har ifølge hende været et sted, hvor folk mødes og har lært hinanden at kende.

- Folk har vænnet sig til at mødes ved købmanden, og jeg kan da frygte, at byen bliver lidt splittet uden samlingsstedet. Byen mister sammenhold, lød det fra hende.

Tidligere har Spørring også måtte leve uden en købmand.

Købmand meget påvirket af branden

I et halvt år fra april 2016 var Spørring nemlig uden købmand, indtil Søren Søndergaard og kæresten Layla med stor opbakning fra byen fik gang i butikken igen.

- Vi boede i Viby. Men min kone er fra Somalia og kristen. Derfor var der mange, der ikke var så vilde med hende. De skar hendes indkøbsposer op, når hun var ude at handle. Det gad vi ikke, så vi kiggede efter noget uden for byen, lød det dengang fra Søren Søndergaard om begrundelsen for at åbne købmanden.

Købmanden drives i dag dog ikke længere af parret. Den nuværende købmand er så påvirket af branden, at han ikke har ønsket at udtale sig til TV2 ØSTJYLLAND.

Det ses i dag tydeligt, at købmandsbutikken er stærkt medtaget efter branden. Foto: Local Eyes