Landsby slår igen mod invasiv art og spiser 70 kilo krebs

Den invasive signalkrebs har de seneste år indtaget mange østjyske åer. Allingåbro vil af med den, og derfor har de for første gang arrangeret signalkrebsegilde, som foregår under den årlige havnefest.

Signalkrebsen giver nemlig store problemer i vandløbene. Den underminerer brinkerne og får dem til at falde sammen, den spiser æggene fra de gydende fisk, og så angriber de flodkrebsen, som er den oprindelige art.

- Flodkrebsen er lidt som sådan en teenager, der har fået fire øl og sidder og kigger henne i hjørnet. Signalkrebsen er så aggressiv, så den går bare hen og spiser den. Så der ser vi, at flodkrebsen ikke overlever sammen med den invasive signalkrebs, siger Daniel Rasmussen, der er medlem af Allingåbro Sportsfiskerforening, og desuden er biolog.

Heldigvis har skaldyrene visse positive egenskaber: De smager nemlig godt. Til signalkrebsegildet mødte Rasmus B. Nielsen derfor op. Han er kok og hjalp med at tilberede de mange signalkrebs.

Daniel Rasmussen har ikke meget positivt at sige om signalkrebsen.

- Det er første gang, jeg har kogt knap 70 kilo, men jeg har lavet krebs en del gange før, og jeg synes, det er en fantastisk spise, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

For mange til at spise

Krebsene bliver tilberedt i en stærk lage med cayennepeber, paprika, sellerisalt, nelliker, kardemomme, citroner og appelsiner, men der er mange andre måder, man kunne have grebet dem an.

Krebs i enorme antal er blevet fanget omkring Allingåbro, men de er stadig et stort problem for de andre dyr i vandet.

- Der er utrolig mange muligheder. Man kan også koge dem let og komme dem i tærter eller salater. Der er uendelig mange muligheder med de her krebs, siger Rasmus B. Nielsen, der til hverdag har virksomheden Bundgaard Food Consulting i Aarhus.

En af dem, der har været med til at holde signalkrebsbestanden nede, er Jens Salling Jensen, der bor i Fløjlstrup. Han var også med til at spise de små skadedyr.

- Jeg har været med i projektet, lige fra det startede. Jeg fangede 30.000 sidste år, så det er ikke noget nyt for mig. Det er udmærket, jo, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Signalkrebsene bliver tilberedt og spist, og resten bliver sendt til Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg.

Men selvom det selvfølgelig er flotte tal, så er der stadig lang vej hjem.

- Når vi kan blive ved med at hente så mange dag efter dag, så er der jo ikke noget, der tyder på, at de bliver færre. Vi kan se på størrelsen, at de store forsvinder lidt, siger Daniel Rasmussen.

Til signalkrebsegildet bliver der spist mange krebs, men der er så mange, at de ikke alle sammen kunne fortæres. Dog går de ikke til spilde:

- De ryger til Aqua Akvarium og Dyrepark i Silkeborg. Vi fanger så mange af dem, vi kan ikke nå at spise dem, siger Daniel Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.