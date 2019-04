Læger efter besparelser på hospitalet: Ingen bedring i sigte

Til Region Midt og Hospitalsledelsen, AUH.

Overlæger og yngre læger på Aarhus Universitetshospital ser med stor alvor på beslutningen om at

fastholde det urimelige sparekrav til AUH.



Vi frygter at kravet vil medføre:

Tab af ekspertise til andre universitetshospitaler i Danmark.

Personaleflugt til stillinger uden for AUH med anstændige arbejdsvilkår.

En dagligdag på AUH præget af konstante konflikter pga. manglende personale.



Da beslutningen om et fælles AUH blev truffet, pålagde politikerne hospitalet en alt for stor besparelse

baseret på formodede stordriftsfordele ved effektivisering.

Hospitalspersonalet har i mange år fået flere administrative opgaver og flere muligheder for og krav om

udredning og behandling. Patienter med mange lidelser presser vores udsultede sengeafdelinger.

Vi har ved tidligere sparerunder allerede beskåret og omlagt. Vi har gjort det, som vi er blevet pålagt, og vi

har afsluttet patienter til almen praksis - en opgave som endnu ikke fuldt ud kan løftes af almen praksis.

Lige nu rækker fantasien ikke til, hvor vi kan skære. Skal vi fjerne de almindelige funktioner eller de

højtspecialiserede?

Fjerner vi basisfunktionerne, må Aarhusborgerne vænne sig til at mange behandlinger i fremtiden foregår

langt væk fra deres hjem. Samtidigt får vi udfordringer i forhold til uddannelse af den kommende

generation af læger og andet sundhedspersonale. Udover problemet hvis ”almindelige” sygdomme flyttes

fra AUH, hører vi allerede i dag om utilstrækkelig uddannelse på AUH. Når ambulatorier, operationer og

stuegange skal passes, er det forskning og uddannelse der viger for patienter og produktion.

Hvis vi fjerner specialiserede funktioner, vil vores personale der varetager disse funktioner også forsvinde -

men deri ligger jo også en besparelse. Vi har i dag et universitetshospital, som overtager patienter fra

regionshospitalerne, når sygdommen er for kompleks, fordi vi har de højt specialiserede læger ansat -

endnu.

Vi har i dag vakante stillinger på AUH – i nogle fagområder har vi svært ved at fastholde og rekruttere. Flere afdelinger er maksimalt presset pga. for mange opgaver og for lidt personale. De drives med overarbejde og vikarer. Vagtplaner med systematiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven er desværre ikke en sjældenhed. Det kan man kun gøre i kort tid uden konsekvenser for kvaliteten, arbejdsmiljøet og

uddannelsen af yngre kolleger.

I forbindelse med byggeriet af PJJB blev det besluttet at der skulle bygges én sterilcentral. Man kan

forestille sig at dette rummer en stordriftsfordel, men i virkeligheden har det medført store udgifter for

AUH. Det kaos der har fulgt implementeringen har været betinget af en initial voldsom undernormering af

personalet og et mangelfuldt IT-system. Indkøringsvanskelighederne har betydet massive aflysninger og

flytning af patienter til andre hospitaler, noget som AUH skal betale for. Derudover har konceptet med én

sterilcentral medført behov for indkøb af ekstra instrumenter til mange millioner kroner. Vi er ikke vidende

om at der er kommet ekstra bevillinger til dette.

I forbindelse med sammenlægningen af de fire somatiske hospitaler har der været talt meget om

”synergieffekter”. Afdelingerne er blevet pålagt en besparelse på 8% af driftsbudgettet med planer om

realisering straks efter udflytningen. Dette besparelsespotentiale er på ingen måde realistisk. Enkelte

vagthold har kunnet nedlægges, men samtidig har der været behov for at oprette nye, eksempelvis har det politiske krav om oprettelsen af et børneanæstesivagthold været ufinancieret. Det er ligeledes korrekt at sengeantallet nok er reduceret, men kompleksiteten af patienterne i sengene og den hurtige turn-over

kræver mere personale. De faglige fællesskaber på de fire hospitaler havde fintunet mange

behandlingsforløb gennem årene, men disse fællesskaber er nu brudt op. Vi er ikke i tvivl om at personalet

med tiden vil kunne optimere mange arbejdsprocesser i forhold til i dag, men vi kan ikke gøre fra dag 1.

Også her mener vi der er tale om uimodsagt ønsketænkning og vi stiller spørgsmålstegn til

dokumentationen af den forventede ”synergi”-besparelse.

Vi frygter at kravet om at fastholde den aktuelle besparelse vil gå ud over de højt specialiserede funktioner

på hospitalet. I forvejen er der skåret voldsomt på personaleressourcerne. Langt de fleste af de

højtspecialiserede funktioner er nu, på grund af tidligere sparerunder, så skrøbelige at blot minimale

nedskæringer vil medføre at disse ikke kan videreføres. Da grønthøsteren ikke kan køre hen over

afdelingerne endnu en gang, kan en konsekvent gennemførelse af den udmeldte besparelse medføre et

massivt indhug i AUH’s højtspecialiserede funktioner.

Ingen grad af politisk-administrativ skønmaling kan skjule konsekvenserne af denne besparelse:

Tab af ekspertise til andre universitetshospitaler i Danmark.

Personaleflugt til stillinger uden for AUH med anstændige arbejdsvilkår.

En dagligdag på AUH præget af konstante konflikter pga. manglende personale.



Underskrevet

Gitte Anna Madsen, FTR Yngre Læger

Sven Felsby, ordførende TR, Overlægerne

Niels Juul, Formand for Overlægerådet