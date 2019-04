Massive besparelser på hospital – ingen afdelinger går fri

De ansatte på Aarhus Universitetshospital har i denne uge fået den nedslående melding, at der skal igangsættes en hård økonomisk spareplan. Nu slås det i den sammenhæng fast, at ingen afdelinger går helt fri.

Langt de fleste afdelinger får færre midler. Der er ingen på hospitalet, som ikke bliver påvirket. Når der skal findes over 300 mio. kr., er det uundgåeligt. Poul Blåbjerg, sygehusdirektør

Sygehusdirektøren Poul Blåbjerg fortalte torsdag, at kræftramte, børn og akutte patienter vil komme højt på prioriteringslisten, men også disse risikerer at mærke besparelserne.

- Langt de fleste afdelinger får færre midler. Der er ingen på hospitalet, som ikke bliver påvirket. Når der skal findes over 300 mio. kr., er det uundgåeligt, slår Poul Blåbjerg nu fast over for TV2 ØSTJYLLAND.

- Men eksempelvis børn, kræftramte og hjertepatienter vil blive prioriteret højt, fortsætter han.

03:37 VIDEO: Torsdag forklarede hospitalsdirektøren, hvordan hospitalet vil forsøge at sørge for, at besparelserne rammer patienterne mindst muligt. Luk video

Længere ventetid

På eksempelvis børneområdet vil det være de patienter, som ikke lider af livstruende sygdomme, der kan komme til at mærke de massive besparelser.

- Der vil for eksempel være ting, vi ikke længere kan tilbyde. Eller længere ventetid på det, der ikke er akut, sagde sygehusdirektøren torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Psykisk syge rammes af sparekniv: - Jeg har grædt mange tårer

Endnu kan han dog ikke helt præcist sætte ord på, hvor der spares. Men beløbene, der skal findes i spareplanen, er fremlagt for de ansatte. På børneafdelingen er det 15 mio. kroner.

- Vi kommer ikke til fra centralt hold at diktere, hvor der skal spares. Vi har bedt vores ledere og tillidsfolk om at kigge på, hvor der kan spares, og hvor det kan lade sig gøre at effektivisere, lød det i går fra Poul Blåbjerg.

02:02 VIDEO: Majse fik sin operation aflyst på grund af mangel på personale på Aarhus Universitets Hospital. Indslaget er fra 3. april 2019. Luk video

Siger op på grund af stress

Hospitalet skal spare 325 millioner kroner i år ud af et budget på 7,1 milliarder kroner. Det svarer til ca. 4,5 procent af budgettet. Ifølge hospitalsdirektøren skyldes spareøvelsen, at det ikke lykkedes at få sparet som planlagt sidste år.

- Det er et efterslæb fra sidste år. Vi udmøntede en spareramme på stort set samme beløb sidste år. Det viste sig at være for svært at realisere, siger han og oplyser at problemerne med at spare hang sammen med at sygehuset samtidig skulle flytte 6000 arbejdspladser til Skejby.

Det har nået et nyt niveau, hvor flere kolleger må sige op på grund af stress. Hvis det var muligt at hente lavthængende frugter på personalefronten, så havde vi for længst gjort det. Jacob Gøtzsche, fællestillidsrepræsentant

Nyheden ramte mange af de ansatte på hospitalet tirsdag i denne uge og ifølge fællestillidsrepræsentant, Jacob Gøtzsche, er personalet på det nye supersygehus i forvejen så presset, at flere siger op på grund af stress.

- Det har nået et nyt niveau, hvor flere kolleger må sige op på grund af stress. Hvis det var muligt at hente lavthængende frugter på personalefronten, så havde vi for længst gjort det, sagde han torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Mangler også sygeplejersker

- Vi er i forvejen på minimumsbemanding på afdelingerne, så det er ikke muligt at skære med grønthøsteren på personaleområdet. I forvejen er vi så pressede, at vi ikke kan hente noget på det område.

Som tillidsrepræsentanten ser det, kan de mange sparekroner kun findes ved at lukke specialer og behandlinger ned, så de ikke længere tilbydes på Aarhus Universitets Hospital.

Læs også Hospital aflyser ikke-akutte operationer

- Den eneste løsning, der er tilbage, er at kikke på organisation og struktur. Og det kan for eksempel være at afhænde specialer og behandlinger. Hvilke områder kan jeg ikke sige noget om, men det er den løsning, jeg ser, forklarede Jacob Gøtzsche.

Fredag bekræfter sygehusdirektøren Poul Blåbjerg da også, at der med stor sandsynlighed vil være patienter, som fremover skal behandles på andre hospitaler.

Besparelserne kommer samtidig i en tid, hvor Aarhus Universitetshospital dagligt må aflyse 20 operationer om dagen, fordi sygehuset mangler sygeplejersker.