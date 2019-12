Kulturinstitution er reddet: - Det er svært at få armene ned

Jydsk Væddeløbsbane har de seneste år levet på lånt tid.

Men med gårsdagens nyhed om, at private investorer vil skyde 500 millioner kroner i området omkring Ceres Park, Jydsk Væddeløbsbane og Mindeparken, kan den 96 år gamle kulturinstitution nu tørre sveden af panden.

Lukning og afvikling er nemlig taget af bordet - og er erstattet med udvikling.

- Det er jeg glad for. Vi vil jo rigtig gerne være med i det samarbejde, som ligger omkring hele det her, og være med i den synergi, der ligger omkring de sportsgrene og de forskellige aktiviteter, som bliver her i området, siger Henrik Lønborg, der er travtræner på Jydsk Væddeløbsbane.

Henrik Lønborg har været travtræner på Jydsk Væddeløbsbane lige siden 1984. Det lå i kortene, at han skulle være det - hans bedstefar og far har nemlig også været travtrænere på væddeløbsbanen.

Og nu ser det altså ud til, at også de næste generationer af Henrik Lønborgs familie, kan følge i hans fodspor.

Det rørte mig lidt i maven og i hjertet, at der lige pludselig ser ud til at komme nogle muligheder, som kommer til at betyde meget for os og for byen. Flemming Sunn, direktør på Jydsk Væddeløbsbane

Mandag præsenterede Aarhus Kommunes borgmester Jacob Bundsgaard (S) nemlig, at hele området omkring travbanen og stadion ikke bare har fået tilsagn om 500 millioner kroner fra private investorer, men også at Jydsk væddeløbsbane er tænkt med i udviklingen af projekt 'Kongelunden'

Væddeløbsbanen kan altså få lov til at blive liggende det samme sted, som den har gjort de sidste 96 år.

Fremtiden var uvis

Fremtiden har ellers været uvis for væddeløbsbanen siden de i 2012 fik at vide, at byrådet ikke ville forlænge deres lejekontrakt, der udløber i 2030. Derfor går de i disse dage og kniber sig selv i armen.

- Det rørte mig lidt i maven og i hjertet, at der lige pludselig ser ud til at komme nogle muligheder, som kommer til at betyde meget for os og for byen. Jeg er en meget glad mand, og det er svært at få armene ned, siger Flemming Sunn, der er direktør på Jydsk Væddeløbsbane, til TV2 ØSTJYLLAND.

Flemming Sunn, der er direktør på Jydsk Væddeløbsbane, er i den grad en lettet mand, efter gårsdagens nyhed.

På toppen ser de frem til at planlægningen af væddeløbsbanens fremtid, kan begynde at tage form.

- Vi ved godt, at vi også har et ansvar for at medvirke positivt og levere, og det ønsker vi også at gøre, og vi glæder os ganske enkelt til det, siger direktøren til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er området her, der strækker sig fra Skovbrynet mod nord til Oddervej mod syd, som nu er kommet et skridt nærmere en modernisering – alt sammen under projektnavnet ’Kongelunden’. Det indebærer blandt andet fodboldstadionet Ceres Park, Aarhus Cykelbanen, Forstbotanisk Have, Mindeparken og Jydsk Væddeløbsbane, som altså også ser ud til at få lov at blive.

Investering har været på standby

Væddeløbsbanen har de senest år kæmpet en hård kamp for overlevelse, men bankerne har blandt andet haft sagt nej til lånomlægning, samarbejdspartnere har fundet andre væddeløbsbaner, og det har generelt været svært at investere i udvikling af den gamle kulturinstitution.

- Vores dødsdag var om ti år, så vi har ikke turde investere i at gøre noget ekstraordinært, siger Torben Kækel, der er forpagter i staldcafeteriet Tutten, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men nu kan væddeløbsbanens folk altså ånde lettet op.

- Nu har vi mulighed for at gøre noget, for nu har vi ikke længere nogen dødsattest til at hænge over hovedet – forhåbentligt. Så nu kan vi virkelig komme i gang og få hævet hele væddeløbsbanen, få hævet hele det sammenhold, vi har herude, og vise det til flere, siger Torben Kækel til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det har altså lidt lange udsigter endnu. I løbet af næste år starter processen med at inddrage alle parterne i området, og borgerne skal også høres.

Herefter forventer Aarhus Kommune at kunne gå i gang med den overordnede udviklingsplan - og måske starte på selve anlægsarbejdet inden udgangen af 2023.