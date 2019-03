Kommune vil have tunge mænd i form med crossfit og fællesskab

Søren Hoff Thomsen er en af de tungere mænd i Randers, men lørdag kastede han rundt med tunge vægte til crossfit for at tabe sig. Det var nemlig startskuddet til årets træning til Rigtige Mænd-løbet i Randers.

- Det er sgu dejligt, vi skal jo holde os i gang, siger Søren Hoff Thomsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans kortfattethed skyldes, at vi fangede ham midt i træningen, og derfor var der begrænset luft at tale med.

Randers Kommune har som målsætning, at 3.000 flere borgere skal dyrke motion i 2023, og Rigtige Mænd-Løbet er den første del af indsatsen.

Man gejler hinanden lidt op og presser hinanden. Det er i hvert fald det, jeg har brug for. Bare at gå helt selv, det får jeg ikke gjort. Søren Hoff Thomsen

Det er den første begivenhed i forbindelse med, at Randers har indgået et samarbejde med Bevæg dig for livet-projektet.

- De her mænd trænger til at være aktive. Der er forholdsvis mange, de er inaktive, og når vi kigger lidt på undersøgelserne, kan vi se, at der er en gruppe mænd, som godt kunne trænge til at komme lidt i gang, Jesper Jakobsen, der er projektleder ved Bevæg dig for livet Randers.

Lørdagen bød på crossfit for tunge drenge i Randers.

I projektet tror de på, at de kan få tunge mænd som Søren Hoff Thomsen til at tabe sig og nyde processen med at komme i form. Og det kan måske smitte af på endnu flere.

- De gutter her, de skal nok dukke op, og jeg er sikker på, at de går hjem til kollegaer, venner og familie og får sparket nogle af de andre mænd lidt bagi, så de også kommer i gang, siger Jesper Jakobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Når man vejer 150 kilo kan det godt være hårdt at hoppe op og ned af fra kasserne her.

Fælles front til træning

Og noget tyder på, at de med træningsforløbet har ramt plet, for især det sociale har fået Søren Hoff Thomsen grundigt i gang med forberedelserne til løbet.

Jesper Jakobsen fungerer som træner til dagens crossfit.

- Det er jo ikke bare en selv. Man gejler hinanden lidt op og presser hinanden. Det er i hvert fald det, jeg har brug for. Bare at gå helt selv, det får jeg ikke gjort, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Bedre kondition og forbrænding af masser af kalorier er i fokus de næste 15 uger, inden Rigtige Mænd-løbet.

Ifølge Jesper Jakobsen, der fungerer delvist som træner for de store drenge, er det faktisk en god mentalitet at have, hvis man gerne vil holde fast i den sunde træning.

- De kommer selvfølgelig i god form, men det handler også om, at de kan komme ud og blive en del af et fællesskab sammen med andre mænd, og det at være sammen med nogle andre om at være aktiv skal gerne motivere dem til at fortsætte, siger Jesper Jakobsen.

Selvom det er hårdt, tager Søren Hoff Thomsen det hårde arbejde med et smil.

Det sociale stopper ikke efter træningsforløbet, for hvis man skal deltage i Rigtige Mænd-løbet, kræver det et hold bestående af tre mænd. På den måde er der ingen, der skal kæmpe sig alene over målstregen.

Og ”målstregen” er selvfølgelig slutningen af Rigtige Mænd-løbet, men Søren Hoff Thomsen har en anden målstreg også.

Efter hård træning er der trods alt en lille belønning.

- I 2016 var jeg oppe på 180 kilo. Det er nu i dag nede på 150. Så det er faktisk meget godt gået, synes jeg selv. Målet er 20 kilo mere. Jeg skal ned på de 130 og måske lidt mere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Træningen foregår de næste 15 uger, og selve løbet finder sted på Fars dag den 5. juni.