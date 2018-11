Kommune uddeler 10.000 reflekser: - Det er nu, børnene skal være synlige

- Jeg er glad for og stolt over, at vi kan være med til at ændre adfærden hos børnene og deres forældre.

Sådan lyder det fra Jette Schmidt, der er projektleder ved Skanderborg Kommune.

Hun besøgte tirsdag morgen Virring Skole, hvor hun og en række kolleger delte reflekser ud til de børn, der mødte ind til dagens undervisning.

Naya Fisher fra 5.B på Virring Skole går tit i mørket om morgenen, og hun vil bruge refleksen fra Skanderborg Kommune.

Dagens besøg er en del af kampagnen 'Bliv Set i Mørket', hvor Skanderborg Kommune i alt vil dele 10.000 reflekser ud til skolebørn og deres forældre.

- Det er så vigtigt, at vi som bilister kan se de bløde trafikanter, og en lillebitte refleks kan gøre en kæmpe forskel. Vi kan se reflekserne på rigtig lang afstand, og det gør en verden til forskel, siger Jette Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det allerværste, der kan ske, er jo at et børn bliver kørt ned, og jeg tror helt sikkert, at det her initiativ kan være med til at gøre en forskel.

Forældrenes ansvar

Skoleleder på Virring Skole Jette Hedelund sagde straks ja, da Skanderborg Kommune spurgte, om kampagnemedarbejderne måtte komme på besøg.

- Vores børn skal lære at færdes sikkert i trafikken og passe på sig selv, og skolen er jo et godt sted at hjælpe børnene til at forstå, at det er vigtigt at blive set, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er rigtig vigtigt, at vi sætter fokus på trafiksikkerhed, lyder det fra skoleleder Jette Hedelund.

At børn bliver set i den mørke morgentrafik er i høj grad også et ansvar, der hviler på forældrenes skuldre, mener skolelederen fra Virring.

Det synspunkt møder opbakning hos projektlederen fra Skanderborg Kommune.

- Vi skaber bare fokus med kampagnen. Vi minder forældrene om, at det er nu, det er vigtigt, at deres børn er synlige.

I morgen, onsdag, besøger Jette Scmidt og co. klokken 7.30 Gyvelhøjskolen, mens det torsdag er Knudsøskolen, der får besøg.

Kampagnen fra Skanderborg Kommune har sat tankerne i gang hos mindst ét barn på Virring Skole.

- Jeg kommer til at bruge refleksen rigtig meget, for jeg går tit i mørket. Det er vigtigt, at bilerne kan se, at vi er der, så de ikke rammer os, siger Naya Fisher fra 5.B på Virring Skole.

