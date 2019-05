Kommune trætte af råger: Laver dem til gryderet

Nak og æd er titlen på et populært DR-program, men tirsdag aften var det også overskriften i Odder. Kommunen vil nemlig af med den forhadte råge, som i manges ører larmer og fylder for meget. Derfor skulle de, ja – nakkes og ædes.

Det er topkarakter, det her – 6 stjerner. Jørn Christiansen, deltager - om gryderetten med rågelår

Formålet var at forklare borgerne, hvad rågejagt går ud på.

- Det er rigtigt vigtigt at formidle kulturhistorien. En del af kulturhistorien er, at vi altid har været jægere, men at vi med tiden er kommet langt væk fra det. siger naturvejleder på Odder Museum Ole Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ole Sørensen var en af arrangørerne. Han mener, at det er vigtigt at oplyse om Danmarks historiske jagttradition.

Rågen er fredet i hele EU, men i Danmark er der særlige regler. Fra 1. maj og frem til 15. juni er det muligt at skyde den.

- Der er særlige regler for råger i Danmark, fordi de blandt andet støjmæssigt er en plage. Det kan man se og høre ved selvsyn, og derfor regulerer man rågen i Danmark, siger Ole Sørensen.

Alternative reguleringsmetoder

Gennem årene har man flere steder i Østjylland forsøgt at komme rågerne til livs med mere eller mindre alternative metoder.

I Silkeborg satte man ekstra egern-kasser op, fordi de små gnavere så kunne gå på jagt efter æg og rågeunger.

I Odder har man forsøgt at få et overblik over rågernes reder ved at bruge droner. Og i Hadsten forsøgte man at bekæmpe 6.000 råger med et digitalt fugleskræmsel.

Gode karakterer til gryderet

Flere lokale var mødt op for både at høre om regulering, men selvfølgelig også for at smage på rågerne. En af dem var Jørn Christiansen, der i 23 år har boet tæt på rågeflokkene.

- Det er klart, at når rågerne får unger, så vågner man jo tidligt. Det har jeg så vænnet mig til, så det generer mig ikke så meget, men man kan jo høre lyden over hele byen, siger Jørn Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Om eftermiddagen blev fuglene skudt, og så blev de ellers omdannet til en gryderet. Menuen stod på rågelår med forårsløg og asparges.

Det ser såmænd ganske lækkert ud, når rågelårene først er tilberedt. Og smagen imponerede også.

Jørn Christiansen skulle smage råger for første gang, men han var faktisk ganske imponeret.

- Det er jo dejligt, at der er så mange råger, når vi skal spise dem. Det er topkarakter, det her – 6 stjerner, siger Jørn Christiansen.

Jørn Christiansen var ganske imponeret over rågelårene.

Rågerne har været fredet for jagt siden 1979.