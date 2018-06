Kommune i chok: Skal spare 460 millioner kroner

- Vi er enormt skuffede, og nogle er ganske vrede.

Borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) er overrasket over, at kommunen skal spare årligt 115 millioner kroner fra 2019-2022.

- Dem, der skal betale prisen for det her, er borgerne, som havde en forventning om, at vi kunne levere en tryg udvikling, siger Jan Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

I alt skal der spares 460 millioner kroner i den fireåroge periode. Årligt har Norddjurs Kommune indtægter for omkring 2,4 milliarder kroner, så det er en stor sparekniv, der skal i gang.

- Vi træffer beslutninger på baggrund af de oplysninger, vi får. Det viser sig, at de oplysninger vi lagde til grund for budgettet for 2018 ikke indeholdte den udvikling, vi ser her, fortæller borgmesteren.

Norddjurs-borgmester Jan Petersen (S) skal nu sammen med de andre politikere i kommunen finde en løsning på problemet. Foto: Gert Præst for Norddjurs Kommune.

Øgede udgifter

Det er især udgifter på de svage borgere, som er steget. Her er der et underskud på omkring 25 millioner kroner.

- Vi kan ikke nægte at hjælpe ekstremt svage borgere. Det plejer vi også at kunne rumme, siger Jan Petersen.

Derudover er der sket en markant stigning i udgifter til folk på overførselsindkomst – førtidspension, fleksjob og ressourceforløb, fortæller Jan Petersen.

- Der kigger vi indad. Vi har tilrettelagt en arbejdsmarkedsindsats, hvor vi behandler borgerne ordentligt – men økonomien hænger ikke sammen.

Der vil borgmesteren bede om, at få lavet en ekstern undersøgelse om, hvad der kan gøres ved det.

- Vi er enormt skuffede, og nogen er ganske vrede. Vi skal tage ansvar for at handle ud af det her.

Hør Bjørn Johansen, formand for skolebestyrelsen i Vestre Skole i Grenaa fortælle, hvordan den blødende økonomi i Norddjurs Kommune vil ramme skolens elever.

Kommer som et chok for alle

Hvilke konsekvenser besparelserne får, ved politikkerne ikke. Men det vil få betydning for mange områder, siger viceborgmester Benny Hammer fra Konservative i Norddjurs Kommune.

- Hvis jeg begynder at lægge tal sammen i forhold til besparelser, så har jeg svært ved at tro, at vi kan nå i land, siger han.

Benny Hammer forudser, at besparelser kommer til at få betydning for mange områder.

Kommunen kender ikke indtægtssiden endnu, men besparelsen er stor lige meget hvad.

- Hvor meget forringelse det bliver for borgerne må vi diskutere i forhandlingerne. Vi vil bruge det, som vores serviceramme tilskriver, siger Benny Hammer.

Det bliver et mareridt de næste år. Vi kan ikke love noget som helst. Borgerne vil komme til at mærke det voldsomt, de har ikke mærket det endnu. Steen Jensen (DF), byrådsmedlem, Norddjurs Kommune.

Steen Jensen fra Dansk Folkeparti er også chokeret over, at det er så stort et beløb, der fremover skal spares.

- Det er en katastrofe. Og hvor det kom fra, det er allerværst. Vi har ikke undersøgt, hvor det kommer fra.

Det vil få store konsekvenser, og kunne mærkes de kommende år.

- Jeg kan kun sige, at det bliver et mareridt de næste år. Vi kan ikke love noget som helst. Borgerne vil komme til at mærke det voldsomt, de har ikke mærket det endnu. Vi har allerede sendt sparekatalog ud, det ser skræmmende ud, siger Steen Jensen (DF), byrådsmedlem og medlem af Økonomiudvalget.

Det bliver et mareridt de kommende år, siger byrådsmedlem Steen Jensen (DF).

'Vi må gøre det beskidte arbejde'

En skattestigning for at få økonomien til at hænge sammen har Benny Hammer svært ved at forestille sig.

- Vi andre må rette ind og så gøre det beskidte arbejde, siger Benny Hammer.

Næstformand i Økonomiudvalget Kasper Bjerregaard (V) vil ikke forholde sig til, hvor pengene skal skaffes.

- Der er ikke så meget andet at gøre end at se at komme i gang. Jeg synes, det er voldsomt. Det er spørgsmål om at gøre det på en nænsom måde. Gå tingene igennem og se, hvor vi kan hente noget.

Kasper Bjerregaard forstår godt, hvis borgerne i Norddjurs Kommune frygter besparelserne. Foto: Venstre i Norddjurs

Han forstår godt, hvis borgerne i Norddjurs Kommune er nervøse for, hvor der skal spares.

- Hvis vi som politikere er overrasket, så må borgerne være endnu mere, siger Kasper Bjerregaard.

Hos Dansk Folkeparti mener man, at der især kan spare på flygtninge og indvandrere - og ellers, så kan alt rammes.

- Der er ingenting, der er sikkert. Vi vil selvfølgelig undgå fra vores vedkommende fra Dansk Folkeparti at beskytte vores ældre. Det bliver skoleområde, busser, jeg kan næsten ikke nævne noget, det ikke bliver. Men det bliver også flygtninge, de har været friholdt i mange år, siger Steen Jensen (DF).

Risiko for at komme under administration

Hvis ikke kommunen finder det helt store sparekatalog frem, vil Norddjurs Kommune risikere at komme under administration af økonomi- og indenrigsministeriet.

- Ingen borgmester ønsker at føre diskussionen med indenrigsministeren. Det er bedre at gøre det internt, siger borgmester Jan Petersen.

Han ser indad, da han sidder med det overordnede ansvar for kommunens drift. Men udviklingen og tallene har været anderledes, end det politikkerne blev præsenteret til budgetforhandlingerne i efteråret, forklarer han.

- Hvorfor vi ender her? Det er et studie værd, sådan noget må ikke ske. Vi bliver vi nødt til at sikre os, at det ikke sker igen, siger Jan Petersen.

Borgmesteren peger også på, at regeringens beslutning på at droppe udligningsreformen har gjort det sværere at drive Norddjurs Kommune i en bedre økonomisk retning. Den ville sende penge fra rige kommuner til de fattige.

- Hvis ikke man giver kommuner som os penge til at levere ordentlig service til svage borgere, så bliver vi nødt til at rejse en større diskussion. Vi skal ikke have det her land til at køre i forskellige tempoer, siger Jan Petersen.

På torsdag afholder Økonomiudvalget i Norddjurs Kommune et ekstraordinært møde. Samtidig har de forskellige udvalg modtaget sparekataloger for, hvor der kan spares penge.

Herefter skal politikerne forhandle om, hvor de skal finde de manglende penge.