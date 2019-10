Komiker får titusinder til at grine af sit børnehavebillede

Den aarhusianske komiker Melvin Kakooza har sikret sig et viralt hit i forbindelse med, at en debat om skole- og institutionsbilleder er blusset op.

Læs også Ikoniske King Kong brøler snart for sidste gang

Torsdag aften lagde han således sit eget børnehavebillede op på sin officielle facebookside med ordene:

"Kig lige på mit børnehave billede igen. Efter min mening er det en ommer."

Du kan selv vurdere, om billedet er dårligt, men det er i hvert fald sikkert, at det er temmelig svært at se Melvin Kakoozas ansigt på billedet.

Læs også Flere stjålne kirkestole fundet - lå stablet i varevogn

Forældre vil fjerne 'fejl'

Facebookbilledet nærmer sig i skrivende stund 30.000 reaktioner i form af likes, hjerter og smileyer, og billedet bliver i stor stil delt på det sociale medie. På Instagram har billedet fået knap 24.000 hjerter.

Læs også Ingeniør fik lys idé: Det specielle resultat giver flere fordele

Debatten om skole- og institutionsbilleder er blusset op i forbindelse med, at DR torsdag bragte historien om, at forældre i stigende grad vil have retoucheret deres børns billeder.

Historien om forældre, der vil have fjernet deres børns deller, sår eller plastre taler ind i den vedvarende debat om skønhedskulturen, hvor alt skal se perfekt ud.

Melvin Kakooza læste indtil for nylig til skolelærer på VIA i Aarhus, men uddannelsen er sat på pause, mens Kakooza helliger sig sin karriere. Foto: https://melvinkakooza.dk/

Det er næppe en overdrivelse at sige, at alt ikke helt perfekt på Melvin Kakoozas børnehavebillede, men det vælger komikeren altså at tage med et smil.

Melvin Kakooza bruger tit sin hudfarve i jokes, når han optræder. Han er født i Uganda, men flyttede i 1992 til Danmark sammen med sin familie. Han bor i dag i Åbyhøj.

Læs også Omstridt velkomstcenter har lange udsigter - ingen vil skyde penge i projektet

TV2 ØSTJYLLAND forsøger fredag at få en kommentar fra Melvin Kakooza.