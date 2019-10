Kør bil, når du kører bil: Politiet stopper uopmærksomme bilister

I denne uge er der endnu større risiko for at blive stoppet, hvis man som bilist fifler med mobilen eller gps'en, mens man kører bil.

Politiet vil nemlig sætte en ekstra indsats ind for at stoppe uopmærksomme bilister i trafikken. Kontrollen vil være i alle landets 12 politikredse.

Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane. Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter i en pressemeddelelese.

Uopmærksomhed spiller ind i hver tredje dødsulykke

Indsatsen skal støtte Rådet for Sikker Trafiks landsdækkende kampagne "Kør bil, når du kører bil", der opfordrer bilisterne til at holde blikket på vejen.

Uopmærksomhed hos bilisten er en faktor i hver tredje dødsulykke. En undersøgelse fra 2017 viser, at seks procent af alle førere af personbiler og varevogne udfører en handling, der kan distrahere dem i trafikken.

Eksempelvis sidder de med mobilen, indstiller gps, spiser eller drikker, mens bilen er i fart.

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger Christian Berthelsen.

Rigspolitiet har frem mod 2020 sat uopmærksomhed som et af tre skærpede fokuspunkter.