Klimaet får unge til at gå op i valg til EuropaParlamentet

- Den sang har vi hørt på i 30 år - og der er aldrig sket en skid.

Merethe Auken (SF) opsummerer ret fint, hvordan mange nok har det, når de hører politikere snakke om at kæmpe for miljøet.

Aukens ord faldt fredag, da tre spidskandidater til EuropaParlamentet for alvor tog hul på valgkampen.

Hullet blev slået på Odder Gymnasium, hvor Merethe Auken debatterede med Jeppe Kofoed (S) og Morten Løkkegaard (V).

Tre politikere på turné; Morten Løkkegaard, Jeppe Kofoed og Merethe Auken.

Behov for større engagement

Ingen af de tre politikere vil formentlig for alvor få klimaforandringerne at mærke i deres levetid, men det samme gælder ikke nødvendigvis for de unge mennesker på Odder Gymnasium.

- De unge er faktisk interesserede, mere end jeg nogensinde har oplevet før. Det skyldes vel nok spørgsmålet om klima og miljø, der fylder rigtig meget i denne valgkamp, siger Morten Løkkegaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle tre politikere kan mærke, at klima og miljø er det, de fleste unge på Odder Gymnasium er mest interesserede i.

- Det er klart, at klimaet bliver helt centralt, fordi den her generation nu er kommet på banen, siger Merethe Auken.

- Det er der også behov. Sidste gang var det kun 39 procent af de unge, der stemte. Den her gang skal vi altså højere op, lyder det fra Jeppe Kofoed.

Valget til EuropaParlamentet afholdes herhjemme søndag den 26. maj.