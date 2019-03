Kirken lærte konfirmander om skønheden i det uperfekte

Bliver jeg hentet i den flotteste bil? Hvor mange roser får jeg til min konfirmation? Og har jeg nu det helt rigtige andendagstøj?

Der er mange parametre, som de østjyske konfirmander kan måle hinanden på. Men i virkeligheden er intet af det ovenstående specielt vigtigt.

Det budskab forsøgte Silkeborg Provsti onsdag at sprede til årets konfirmander.

Det ligger meget i tiden, at vi går op i os selv og vores udseende. Jacob Bech Joensen, sognepræst i Virklund

- Det ligger meget i tiden, at vi går op i os selv og vores udseende, siger Jacob Bech Joensen, der er sognepræst i Virklund.

- Det er en del af kirkens mission at sætte ord på ting. Derfor er det naturligt at snakke om perfektionismen i forbindelse med konfirmationsforberedelsen, fortsætter han.

Onsdag var han med til at sprede budskabet til 900 kommende konfirmander på den såkaldte K-dag.

Giver ro

To af de elever, som var mødt op til det store arrangement, var Signe Marie Bendtsen Broberg og Michelle Friis Thiessen, der går i syvende klasse på Kornmod Realskole.

Begge er de enige om, at arrangementet var med til at gøre dem mindre nervøse inden den store dag.

- Der er ikke nogen, der er perfekte. Og bare fordi du er anderledes end de andre til konfirmationen, er du ikke forkert. Det er rart ikke at skulle tænke på at være perfekt, siger Michelle Friis Thiessen.

Salen var tæt på fyldt onsdag formiddag.

Og selvom en del af de nerverne forsvandt efter K-dag, så indrømmer de gerne, at de forinden tænkte en del over, hvad der skulle ske, når de gik ud ad kirken på konfirmationsdagen.

- Det er let at blive bange for, at folk ser ned på dig, hvis du ikke får mange roser, siger Signe Marie Bendtsen Broberg.