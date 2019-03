Kim jagter titlen som Danmarks bedste til at lægge arm

De fleste har formentlig forsøgt sig i disciplinen armlægning på et værtshus, i et klasselokale eller måske til en kåd firmafest. Men de færreste ved, at armlægning rent faktisk er en sportsgren. Og lørdag er der DM i København.

Her jagter Kim Lynge Frederiksen fra Aarhus Armwrestlers en topplacering. Han forventer selv at være blandt de stærkeste, men teknik og manglende erfaring kan være en hæmsko.

Det handler jo ikke kun om at være stor og stærk. Teknik og erfaring er mindst lige så vigtigt. Kim Lynge Frederiksen, Aarhus Armwrestlers

- Målet er da at vinde, men det er lidt svært at vide, hvor højt niveauet er, og så er jeg forholdsvis ny i gamet, siger armlæggeren, der har nordjyske rødder, til TV2 ØSTJYLLAND.

For lidt under et år siden var han med som tilskuer til de jyske mesterskaber og blev grebet af sporten. Siden han har været en del af den aarhusianske klub, der til DM stiller med fem deltagere.

Har tidligere spillet håndbold

Hver onsdag møder de til træning i Aarhus, og derudover øver Kim Lynge Frederiksen også i Arden i klublokaler for de lokale armlæggere der.

- Det handler jo ikke kun om at være stor og stærk. Teknik og erfaring er mindst lige så vigtigt. Til DM kan jeg godt komme i problemer, fordi jeg ikke er vant til setuppet med dommere og alt sådan noget, fortæller deltageren fra Aarhusklubben.

Tidligere har Kim Lynge Frederiksen været en ivrig håndboldspiller i mange år, men knæ- og rygskader har fået ham til at skifte sportsgren.

På under ét år er han så blevet en ganske habil armlægger. I hvert fald hvis man skal tro en af de mere erfarne i klubben, Joe Hougaard.

Kim Lynge Frederiksen er en blandt omkring 10 aktive medlemmer i Aarhus Armwrestlers. Foto: Privat

Har kæmpe potentiale

- Kim har et kæmpe potentiale, hans højre arm kan easy dominere meget af Danmark i fremtiden. Om han kan vinde allerede nu, det må tiden vise, lyder det fra ham til TV2 ØSTJYLLAND.

Danmarksmesterskaberne bliver afviklet i flere vægtklasse, hvor Kim Lynge Frederiksen stiller op i den, hvor man skal veje under 105 kg.

Kim har et kæmpe potentiale, hans højre arm kan easy dominere meget af Danmark i fremtiden. Joe Hougaard, Aarhus Armwrestlers

Undervejs dyster man i de indledende runder imod folk med samme vægt som en selv og først med venstre og så højre arm.

Efterfølgende mødes de tre med færreste nederlag i en finalerunde i deres egen vægtklasse, hvorefter det er muligt også at gøre sig gældende mod mænd, der vejer mindre og mere end en selv.

- Så der bliver altså både kåret vindere i de enkelte vægtklasser og en overall mester, siger Kim Lynge Frederiksen.

