Kendt frihedsmonument savet i stykker og forsøgt stjålet

Frihedsmonumentet på Skovbakken i Randers har været udsat for hærværk og er muligvis forsøgt stjålet.

- Det er helt galt, at man kan gøre det her ved et kunstværk, der tilhører et helt samfund. Jeg bliver trist til mode af at tænke på det. Mange har mistet deres liv, og mange har risikeret en masse under 2. verdenskrig. Det er helt forkert det her, og det skal stoppes, siger kulturkonsulent Helga Hjerrild fra Randers Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Monumentet som er støbt i bronze og skænket af Randers Kommune, Randers Kulkompagni og private donationer er rejst til minde om de faldne under 2. verdenskrig. Monumentets omgivelser er anlagt af arkitekt Arne Jacobsen. Foto: Randers Kommune

Frihedsmonumentet er rejst til minde om de faldne under 2. verdenskrig og er lavet af bronze. Både Randers Kommune og Østjyllands Politi frygter, at gerningsmanden eller gerningsmændene vil vende tilbage og gøre arbejdet færdigt for at sælge bronzen.

Ifølge Randers Kommune forestiller skulpturen en ung kvinde med foden på en knækket marterpæl – den type pæl som blev anvendt til at binde folk op ad under tortur. Kvinden strør blomster ud over jorden, hvor modstandsfolkene måtte lade livet.

Det er marterpælen, der to steder er forsøgt skåret over.

Her ses det ene sted, hvor marterpæl er forsøgt savet over. Foto: Randers Kommune

Har krævet stort værktøj

- Der må være lagt en del arbejde i for at få den skåret så meget op, og det må have krævet et stort værktøj, så jeg tror, at det må være planlagt, siger Helga Hjerrild.

Hun fortæller, at hun i dag, onsdag, ved 16-tiden blev gjort opmærksom på det, hvorefter hun skyndte sig derud.

- Der ligger frisk bronzestøv, så det kan ikke være længe siden, at det er sket, siger Helga Hjerrild.

Skovbakken ligger i den centrale del af Randers.

Frygter de vender tilbage

Østjyllands Politi har onsdag eftermiddag haft en hundepatrulje på stedet for at sikre spor, og her er formodningen også, at skulpturen, eller dele af den, er forsøgt stjålet.

- Det er set før med skulpturer, så det er sandsynligt, men vi kan dog ikke være sikre på det endnu, siger vagtchef Michael Ørum fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at hændelsen er meldt ud til patruljerne i Randers, så de kan holde ekstra øje med området i den kommende tid, hvis gerningsmændene vender tilbage for at færdiggøre deres tyveri.

Der ses bronzestøv ved skulpturen. Foto: Randers Kommune

Samme frygt har de i Randers Kommune, og derfor har de også selv folk til at holde et ekstra øje ved monumentet, ligesom randrusianerne opfordres til at være ekstra opmærksomme og kontakte politiet, hvis de har oplysninger i sagen eller ser noget mistænksomt.

Oplysninger i sagen kan gives til Østjyllands Politi på telefonnummer 114.