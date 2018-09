Ex-biskop og AGF-fan: Kjeld Holm hædret for liv i frisindets tegn

- Vi har så travlt med at sætte hinanden i kasser: Ældre er en byrde, muslimer er en belastning, måske ligefrem farlige, tiggere kan vi ikke have på gaden og socialt udsatte må tage sig sammen.

Sådan lød det blandt andet i en tale af den tidligere biskop i Aarhus, Kjeld Holm, da han i weekenden modtog en pris for et langt og engageret liv som forkæmper for 'tolerance, dialog og medmenneskelig forståelse.'

Kjeld Holm var biskop over Århus Stift fra 1994 til 2015 og har gennem mange år været en tydelig stemme i den offentlige debat.

Prisen blev overrakt af kulturminister- og kirkeminister Mette Bock, da hun gæstede Rude Strand Højskole ved Odder.

Kjeld Holm blev i 1972 uddannet mag.art. i idéhistorie fra Aarhus Universitet. Han tog en teologisk tillægseksamen i 1974. Foto: Flemming Krogh - Ritzau Scanpix

Inkarneret AGF-fan

Den tidligere biskop har været inkarneret AGF-fan siden 1955, hvor holdet blev Danmarksmestre.

Kjeld Holm var desværre bortrejst, da der i sommer blev afholdt fodbold-andagt i Sankt Lukas Kirke i Aarhus.

Andagten blev fra flere sider kritiseret for at være for poppet, men Kjeld Holm havde gerne deltaget.

- AGF's sæsonåbning er en festlig dag i hele byen, og det er da positivt, at klubben gerne vil markere det i kirken, hvor man kan synge fornuftige salmer og få et fornuftigt kirkeligt perspektiv på det, sagde Kjeld Holm dengang til Kristeligt Dagblad.

00:39 Pigekoret EVE synger "I troed’ vi var døde og borte" ved fodbold-andagt i Sankt Lukas Kirke. Luk video

Læs også Aarhus-kirke holder AGF-andagt: - Poppet at pynte en kirke i fodboldfarver

Uddannet fra Aarhus Universitet

Kjeld Holm blev hædret med Rude Strand Prisen, der gives til 'en person (...) som har kæmpet for dannelse, ordentlighed, respekt og tolerance og dermed stimuleret vores lyst til at tage aktivt medansvar for demokratiet i Danmark”.

Holm er uddannet mag.art. i idéhistorie fra Aarhus Universitet i 1972. Han tog en teologisk tillægseksamen i 1974 og blev efterfølgende ansat som hjælpepræst ved Vejlby Kirke.

Fra 1974 til 1994 indtog han embedet som sognepræst ved Ellevang Kirke.