Kameraer på p-vagter er en succes: - Får folk til at tælle til 10

I to måneder har de kommunale p-vagter i Aarhus haft kropskameraer på tøjet for at kunne filme trusler, vold og andre ubehagelige episoder. Konklusionen er positiv – kameraerne er med til at forebygge alvorlige hændelser.

Det er meldingen fra Aarhus Kommune og parkeringsvagterne.

Det virker til, at de får folk til at tælle til 10, inden de går grassat. Kim Gulvad Svendsen, Aarhus Kommune

- Det ser heldigvis ud til, at der er kommet et bedre arbejdsmiljø. Der var en stigende tendens til, at cityassistenterne (nyt navn for p-vagterne i Aarhus, red.) følte sig utrygge og blev truet. Det er trælst og forkert, for de gør et vigtigt arbejde, for at dagligdagen i byen fungerer, siger driftchef hos Teknik og Miljø, Kim Gulvad Svendsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

En af p-vagterne, der oplever forbedringerne på egen krop, er John Brixen Hansen, der også er arbejdsmiljørepræsentant.

Kim Gulvad Svendsen glæder sig over, at parkeringsvagterne har fået en tryggere hverdag.

Mere betryggende hverdag

- Jeg har snakket med kolleger, som siger, at det giver en mere betryggende hverdag, når vi har muligheden for at aktivere kameraet, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kropskameraerne gemmer nemlig ikke optagelserne hele tiden, men først når vagterne mener, at der er noget, som bør dokumenteres.

00:37 VIDEO: I videoen her fortæller driftchefen, hvad parkeringsvagterne bliver udsat for i dagligdagen. Luk video

- Det virker til, at de får folk til at tælle til 10, inden de går grassat, siger Kim Gulvad Svendsen.

Han kunne godt forestille sig, at kameraerne kunne have samme gavnlig effekt for andre faggrupper. Det kunne være for dørmænd i nattelivet, vagter på fodboldstadions og flere i til tider udsatte positioner.

Skal være høflige og venlige

Parkeringsvagten John slår fast, at han og kollegerne stadig forsøger at være høflige og venlige så længe som muligt, selvom man har kameraerne.

- Alt hvad vi siger, bliver jo også optaget, så vi skal ikke snakke som bilisterne, siger John Brixen Hansen.

Læs også Nu får p-vagterne i Aarhus kameraer på uniformen

Kameraerne blev taget i brug i begyndelsen af maj efter en længere periode med vold og trusler rettet mod dem.

- Jeg er blevet skubbet til, og jeg er blevet kaldt alverdens ting, og jeg tænker, at havde jeg haft kameraet, så ville konflikten have været væsentlig lavere, sagde parkeringsvagten Jimmy Jensen ved den lejlighed.

Kedelig kurve det seneste år

Det seneste år har der ifølge Kim Gulvad Svendsen været et stigende antal ubehagelige episoder for parkeringsvagterne i Aarhus Kommune.

Sidste år havde vi 16, og allerede nu er der syv politianmeldelser bare her i 2018. Så det er en meget kedelig kurve, vi er kommet ind i. Kim Gulvad Svendsen, Aarhus Kommune

- Det, vi har politianmeldt, har ligget på mellem tre, fire og fem stykker i en årrække. Sidste år havde vi 16, og allerede nu er der syv politianmeldelser bare her i 2018. Så det er en meget kedelig kurve, vi er kommet ind i, har han tidligere fortalt.

Vagterne bærer kameraerne på venstre brystlomme og informerer altid borgerne først, hvis de aktiverer dem.