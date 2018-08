Kameler og hængebugsvin til salg: Køb en hel zoologisk have

Drømmer du om en hverdag med eksotiske dyr og glade børn, så kan du nu blive ejer af en zoologisk have.

Munkholm Zoo, der ligger i Balle i Syddjurs Kommune, er nemlig til salg for 4.5 millioner kroner.

Til gengæld får man blandt andet 21.000 m2 dyrepark, cafeteria og et hus til beboelse på 250 m2.

Jeg elsker det her sted. Det bliver med tårer, når jeg forlader det her sted. Benny Munkholm, ejer, Munkholm Zoo

Med følger også over 400 dyr af 80 arter. Herunder kameler, lamaer, ræve, kænguruer, hængebugsvin, krybdyr, kæledyr og aber.

Munkholm Zoo har 35.000 betalende gæster årligt og er klassificeret som langbrugsejendom. Den zoologiske have henvender sig primært til mindre børn, der her kan komme helt tæt på dyrene.

Benny Munkholm har bygget Munkholm Zoo op fra bunden. Men nu er den sat til salg. Han er 62 år, og nu er det tid til, at han og konen prøver noget andet.

Forlader zoo med tårer

Benny Munkholm er 62 år og har bygget Munkholm Zoo op fra bunden. Det er 25 år siden.

- Det er ikke, fordi jeg er træt af det, at jeg sælger. Jeg elsker det her sted. Det bliver med tårer, når jeg forlader det, siger Benny Munkholm til TV2 ØSTJYLLAND.

I løbet af de seneste år er han blevet opereret flere gange i halsen.

- Jeg er kommet fint over det. Men det sætter også livet i perspektiv om, at man ikke er udødelig. Min kone og jeg vil gerne prøve at være helt frie og foretage os noget andet, siger Benny Munkholm.

Læs også Fire aber stukket af fra Zoo på Djursland

Vil hjælpe de nye

Ud at rejse vil parret gerne.

- Det er svært at komme hjemmefra, når man har en zoologisk have, siger Benny Munkholm.

Bliver den zoologisk have solgt ved han ikke, hvor de flytter hen.

- Vi skal bare et sted hen, hvor der er luft omkring. Jeg har altid boet på landet. Det bliver ikke langt væk, for jeg kunne godt tænke mig at være her lidt og hjælpe de nye i gang, siger Benny Munkholm.

Dyr er svære at værdisætte

Det er erhvervschef Poul Bech Sørensen fra John Frandsen Erhverv, der har fået til opgave at sælge den zoologisk have.

- Det kan jeg sige helt sikkert, at det har vi aldrig før prøvet i firmaets historie, siger Poul Bech Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har vi aldrig før prøvet i firmaets historie Poul Bech Sørensen, erhvervschef, John Frandsen Erhverv

Men han synes, at det er sjovt.

- Det er da fantastisk spændende og udfordrende. Især dyrene er svære at værdisætte, men så ser man på virksomhedens regnskab og indtjening, når man skal værdisætte det hele, siger Poul Bech Sørensen.

Med i prisen følger alle dyrene og deres boliger. Foto: John Frandsen Erhverv

Dyrene skal passes hele året

Indtil videre har den zoologiske have været udbudt i et år. Blandt andet har ejendomsmæglerfirmaet henvendt sig til andre i området, der driver dyreparker.

- De vil hellere udvikle indenfor deres egne rammer. Vi har også haft den udbudt i lukkede facebook-grupper for dyrepassere, hvis der er nogen, der går med en drøm om at få deres eget. Vi skal nok finde en køber, siger Poul Bech Sørensen.

Læs også Stor sorg i Ree Park: Baby-næsehorn fundet død

Køberen skal være glad for dyr.

- Det er en livsstil, man køber. Dyrene skal passes hele året. Det er ligesom at være landmand. Jeg håber da, at der kommer nogen og overtager det og fører det videre. Der er mange muligheder for at udvide det med shelters, lejrskoler osv., siger Poul Bech Sørensen.