Kæmpe middelalderfestival skal putte Horsens på Europakortet

Hvis man har hang til rustninger, sværd og mad over bål, så er det bare med at tage et smut til Horsens denne weekend.

For 24. gang afholder byen nemlig sin traditionsrige middelalderfestival. Et arrangement, der kun vokser sig større år for år.

Læs også Horsens har taget middelalderfestivalen til sig

I år forventer arrangørerne at runde de 60.000 gæster, og dermed er det en af Europas største festivaler af sin slags. Og med den stigende interesse følger også fornyelse. Festivalen har i år skiftet navn til Horsens Middelalderfestival fra Europæisk Middelalderfestival for at brande byen gennem festivalen:

- Vi ser mange store potentialer i både at udvikle festivalens indhold, men også at nå ud til endnu flere gæster. Gæster som ikke kun er bosat i og i nærheden af Horsens, men som kommer fra hele Danmark, ja hele Europa faktisk, skriver festivalen på deres hjemmeside.

Det Schweiziske band Koenix spiller flere koncerter på festivalens scener. Foto: Hanne Nielsen

Festival med høje ambitioner

Det nye lokale navn betyder langt fra at Horsens Middelalderfestival har sat ambitionerne ned. Tværtimod. På festivalen kan gæsterne i år blandt andet opleve et større børneområde, hvor børnene kan boltre sig.

Det er stemningen og tilskuerne, og det at få lov til at formidle, der gør det fedt. Og så er det at møde alle de andre middelalderfolk. Bjarne Fransen, smed

Og så er der som altid et stort markedsområde, hvor man kan forsyne sig med mjød, se tøj blive vævet eller opleve en rigtig middelaldersmed.

Læs også Andreas lever af at slippe folk fra 30 meters højde

Den titel tager Bjarne Fransen på sig, hvert år når festivalen finder sted – og det har han gjort i mere end 10 år:

- Det er stemningen og tilskuerne, og det at få lov til at formidle, der gør det fedt. Og så er det at møde alle de andre middelalderfolk, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kristoffer Haavik og Vetle Larsen kommer fra Stavanger i Norge og synes, at middelaldermiljøet og stemningen på festivalen er helt særlig.

Betyder meget for Horsens

Maria Vinter Clausen fra Horsens og hendes datter, Maja på 9 år, er blandt nogle af dem, der har været forbi Bjarne Fransen i smedjen under deres besøg på festivalen.

Maja har smedet en spisepind hos Bjarne og er derudover ret vild med livet på middelalderfestivalen:

Festivalen betyder en hel del. Der bliver snakket om det i byen, og folk glæder sig til at komme herned. Jeg vil gætte på, at der er rigtig mange der skal forbi. Maria Vinter Clausen, Horsens

- Det er fedt, fordi man kan gå rundt og se på alle, de folk der har klædt sig ud i sjovt tøj og se forestillinger rundt omkring, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Også hendes mor er begejstret for festivalen – både på familiens og byens vegne:

Læs også Pablo har næse for narko

- Festivalen betyder en hel del. Der bliver snakket om det i byen, og folk glæder sig til at komme herned. Jeg vil gætte på, at der er rigtig mange der skal forbi, siger Maria Vinter Clausen til TV2 ØSTJYLLAND.

Festivalen løber fra den 23.-24. august 2019 ved Fængslet i Horsens, hvor programmet blandt andet byder på internationale islæt og optrædende og boder og musikgrupper fra hele Europa.

Læs også Pølsemand må alligevel beholde sin pølsevogn: - Jeg er mega glad