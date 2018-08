Kæmpe kaffebord med 1000 glade pensionister

Siden 1977 er pensionister hvert år blevet inviteret til fest under Randers Ugen.

- Det er aldrig kedeligt, det bliver bedre og bedre for hvert år, siger Birthe Nielsen.

I år er pensionisterne samlet i Arena Randers.

- Jeg synes, det er helt fantastisk, at det nu er i arena Randers. Der er vi i hvert fald i tørvejr, siger Birthe Nielsen.

Læs også Masser af frivillige hjælper i Randers Ugen: - Det giver kulør på hverdagen

Det hele begyndte for 41 år siden, der var det bagermesterforeningen, der tog initiativet til at invitere til kaffebord.

- De syntes, det handlede om fællesskab, og kunne give en kop kaffe og brød, fortæller Mette Bertelsen, eventchef for Randers Ugen.

Omkring 1000 var til kaffebord med hygge og fællesskab i Randers.

50 frivillige serverede kaffe og dagmartærte

I år er det ikke Bagermesterforeningen, men to lokale randrusianske Føtex´er, som har sørget for gratis rundstykker, kaffe og dagmartærte til pensionisterne. 50 frivillige sørgede for, de fik det.

- Det er sådan et frisk pust i hverdagen, siger Aksel Hammer fra Randers.

Fede Finn og Funny Boyz optrådte for de ældre.

Det hele begyndte klokken ni, og sluttede igen kl. 11.

- Det er da hyggeligt. Selve stemningen og musikken, og noget godt kaffe, fortæller Henning Overgaard.

Han har deltaget i 10-11 år.

Glade deltagere, som nød kaffen og musikken.

Selvom arrangeret stort set er det samme, så bliver det aldrig kedeligt.

- Nej, på grund af alt det gode musik. Det er forskellige, der optræder.

Der har været mange forskellige optrædener gennem tiden. Blandt andet Bakkesangerinderne, The Swinging Sisters og Lis og Per. Sidstnævnte er klart Henning Overgaards favorit.

- De bedste har været Lis og Per, siger han.

Frits Hansen og Inge Lise Haritz hyggede sig også, selvom Frits ikke helt ville indrømme det.