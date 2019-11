JYSK støtter nyt projekt for børn og unge: - Lars ville være stolt

Børns Vilkår kan glæde sig til støtte fra Lars Larsens JYSK Fond.

Det skriver JYSK i en pressemeddelelse.

Pengene skal bruges til et projekt, der støtter børn af forældre, der er ramt af psykisk sygdom. De får i alt én million kroner til projektet.

Jeg ved, at støtten til børn, der har psykisk sygdom tæt inde på livet, ville gøre Lars stolt. Han oplevede selv, hvad det betyder under sin egen barndom. Kris Brunsborg, Enke til Lars Larsen.

Hos Børns Vilkår er de taknemmelige. Pengene vil gøre en forskel.

- Børn, som har forældre med psykisk sygdom, er ofte bekymrede og bange og føler sig meget alene med deres tanker, skam og afsavn. Vi ved, at det kan gå ud over deres skolegang og sociale liv, hvis ikke de får den rette hjælp. Vi er derfor meget taknemmelige for støtten fra Lars Larsens JYSK Fond, som betyder, at Børns Vilkår kan oprette et korps af frivillige støttepersoner, der kan give individuel støtte til børn, der har forældre med psykisk sygdom, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, som fortæller, at indsatsen vil blive forankret i Børns Vilkårs nye afdeling i Aarhus.

Ny bestyrelse på plads

Den første donation fra Lars Larsens JYSK Fond kommer samtidig med, at den nye bestyrelse for Lars Larsens JYSK Fond bliver offentliggjort. Ny bestyrelsesformand i Lars Larsens JYSK Fond bliver advokat Jesper Aabenhus Rasmussen.

Lars Larsens søn Jacob Brunsborg er ny direktør i JYSK. Foto: Jysk

Derudover træder Lars Larsens enke, Kris Brunsborg, ud af bestyrelsen for fonden, mens datteren Mette Brunsborg indtræder som nyt bestyrelsesmedlem. Ligeledes indtræder sønnen Jacob Brunsborg som ny næstformand.

- Jeg ser det som helt naturligt, at Mette nu overtager min plads i bestyrelsen, og jeg er glad for, at begge mine børn kan føre arbejdet med fonden videre, udtaler Kris Brunsborg.

Stemmeandel på én procent

Det ligger fast, at Lars Larsens JYSK Fond skal eje én procent af Lars Larsen Group, ligesom fonden får en stemmeandel på én procent, mens de resterende 99 procent af såvel ejerskab som stemmer kommer til at ligge hos familien.

- Det har hele tiden været afgørende, at Lars Larsen Group inklusiv JYSK skal fortsætte som en stærk, familieejet virksomhed. Samtidig er jeg glad for, at vi nu har første eksempel på, at Lars Larsens JYSK Fond kan gøre en positiv forskel ved at støtte et vigtigt projekt, siger Larsens søn og ny direktør, Jacob Brunsborg.

Det har dog ikke altid været meningen, at børnene skulle eje hel JYSK. Det sagde Dyne-Larsen i 2016. Læs mere i artiklen herunder.

