Igen uro ved center: Maskerede mænd smadrer pizzeria med bat

Ruderne til Pizza Lemon i indkøbscentret Frydenlund i Aarhus V er knuste, og lokalerne er totalt ødelagte. Hærværksmænd har været på spil, og det er langt fra første gang, at der har været uro i centret.

Op mod 20 personer smadrede ruder og inventar med boldbat og lignende. Flere var maskerede. Lotte Fisker Jørgensen, Østjyllands Politi

Denne gang var det så mandag aften kort før pizzeriaets lukketid kl. 20.46, at der var meldinger om kaos og maskerede mænd.

- Op mod 20 personer smadrede ruder og inventar med boldbat og lignende. Flere var maskerede. Ifølge vidner på stedet var mændene af somalisk og arabisk udseende, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Lotte Fisker Jørgensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Køleskabe er blandt mange andre ting blevet knust i pizzeriaet. Foto: Privat

Ødelæggelserne på stedet er omfattende, som billedet her tydeligt viser. Foto: Privat

Også disken ved kassen er blevet ødelagt. Foto: Privat

Politiet var hurtigt fremme på stedet med flere patruljer, og her kunne betjentene konstatere, at det kun var pizzeriaet, som var blevet udsat for hærværk.

Der er blevet sikret spor fra gerningsstedet, men om der er tale om umotiveret hærværk eller nogle, der har en tvist mod ejeren af pizzeriaet, kan politiet endnu ikke sige.

- Vi efterforsker sagen og vil gerne tale med vidner, siger Lotte Fisker Jørgensen.

Østjyllands Politi kan kontaktes på tlf. 114.

Ikke første gang

På billeder fra pizzeriaet ses skaderne tydeligt. Ud over butiksfacaden er køleskabe, borde, stole og andet inventar ødelagt.

Og det er altså langt fra første gang, at der har været problemer i Frydenlund Centret. I april valgte bodegaejer Bente Pedersen at stille sig frem med sine bekymringer.

Der står 15-20 unge her hver aften. Ingen tør gå forbi, fordi de bliver antastet. De kunder, jeg havde om aftenen, er væk. De tør ikke komme. Bente Pedersen, bodegaejer, i april om problemer i centret

- Der står 15-20 unge her hver aften. Ingen tør gå forbi, fordi de bliver antastet. De kunder, jeg havde om aftenen, er væk. De tør ikke komme, sagde Bente Pedersen dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge hende havde problemerne stået på siden sommeren 2017. Politiet var gode til at komme, så snart de blev tilkaldt, men rødderne kom igen, når der atter var fri bane.

Ikke nok opmærksom på området

I kølvandet på udmeldingerne fra bodegaejeren valgte Østjyllands Politi kort efter at øge bemandingen i og ved centret.

- Det er rigtig dejligt, men jeg forstår ikke, hvorfor politiet ikke har været opmærksom på det allerede sidste år i august, hvor vi begyndte at råbe op, lød det fra Bente Pedersen i den forbindelse.

Østjyllands Politi erkendte da også, at man kunne have øget indsatsen noget tidligere.

- Vi har ikke helt været opmærksomme på omfanget af det her. Der har været en vis patruljering i området, men det har tilsyneladende ikke været nok, sagde politiinspektør hos Østjyllands Politi, Martin Løye, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tilsyneladende lykkedes det i tiden efter den øgede indsats i området at skabe mere ro og tryghed for de lokale, men nu er der så igen sket en voldsom episode.