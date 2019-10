Ida Pallesen bliver til bagerfru Andersen når hun går på job

Når Ida Pallesen står op og tager på arbejde er det i helt almindeligt 2019-tøj: Jeans, sneakers og en jakke, der både har lynlås, er vandafvisende og andre moderne funktioner.

Men når Ida Pallesen åbner dørene til C. Andersens bageri i Den Gamle By er hun ikke længere Ida. Hun bliver til bagerfru Andersen.

Jeans, sneakers og jakke er byttet ud med en tyk lang bomuldsnederdel, gammeldags lædersko, knappet overdel, der går langt op i halsen og et strikket sjal.

I rollen som Fru Andersen retter hun høfligt på folk, der tiltaler hende i du-form.

- Vi er vist ikke dus. Hvis min mand vidste, at jeg var dus med kunderne, ville det gå ud over den ægteskabelige fred. Men De er da velkommen til at handle, siger hun venligt men bestemt.

Når Ida Pallesen møder på arbejde, har hun ganske almindeligt 2019 tøj på. Mens hun arbejder som Fru Andersen foregår det i 1886-dragt.

Levendegør historien

Skuespillet er en del af Ida Pallesens arbejde som såkaldt aktør i Den Gamle By. Aktørerne går rundt på museet i tøj fra gamle dage og lader som om de er fra den tid. For Ida Pallesen betyder det ofte, at hun på sit job bliver til Fru Andersen, der står i sin mands bageri fra 1885 og sælger de lækkerier, han frembringer.

- En af de roller, jeg spiller, er rollen som Fru Andersen og så er jeg med til at levendegøre bageren, forklarer Ida Pallesen.

- Ideen er at vi aktører skal levendegøre historien, så Den Gamle By også bliver befolket af mennesker, forklarer hun.

Ida Pallesen spiller Fru Andersen, når hun arbejder i Den Gamle Bager. I butikken kan gæsterne købe bagværk. Alt er bagt efter opskrifter fra før 1900.

Spejling af vores tid

For Ida Pallesen betyder arbejdet i Den Gamle By, at hun kommer til at tænke mere over den tid, vi lever i.

- Jeg synes, det er interessant, når gæsterne møder den historiske tid. Så er det som om den tid, gæsterne lever i, møder den historiske tid, siger hun.

- Tit oplever man, at ens egen tid bliver spejlet i det historiske.

Et eksempel kunne være forskellen i måden vi tiltaler hinanden på i dag og for 100 år siden. Normalt tænker man ikke over, at vi i Danmark engang har brugt 'De' som tiltaleform frem for 'du', men måske kommer man til at tænke over det efter et møde med Fru Andersen i Den Gamle Bager.