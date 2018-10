Husejere vrede over ændring af lokalplan: Udsigten forsvinder

En gruppe husejere i Hou Strandpark kan bedst lide udsigt til åbnet landskab.

Ifølge den lokalplan, der blev lavet for ti år siden, må der kun laves enkeltstående huse ved siden af deres huse. Netop den lokalplan var var en af grundene til, at flere af de nuværende husejere valgte at bygge hus i Hou Strandpark.

I øjeblikket er der udsigt til åbne vidder i Hou Strandpark. Vedtager byrådet en ændring af lokalplanen betyder det, at der fremover kommer til at ligge syv sammenhængende rækkehuse. Ifølge en professor må kommunen gerne ændre i lokalplanen.

På tirsdag vedtager byrådet i Odder Kommune formentlig en ændring af den lokalplan.

Det betyder, at husejerne i Hou Strandpark mister en del af deres udsigt, og at deres huse falder i værdi.

- Vi anede ikke, at man kunne finde på at gøre sådan noget, siger Marianne Espersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ny udsigt

Husejerne i Hou Strandpark føler sig uretfærdigt behandlet.

- Da vi købte grunden, så vi den fantastiske lokalplan. Det var selvfølgelig ejendomsmægleren, der udleverede den, men det var jo kommunen, der havde vedtaget den, siger Thorkild Rosenskjold Thillemann, der er husejer i Hou Strandpark.

Med den nye lokalplan kommer der til at ligge syv rækkehuse i én lang kæde. For de nuværende husejere betyder det, at den udsigten forsvinder.

Udsigten vil ændre sig drastisk i forhold til det, som vi er blevet lovet. Nemlig, at der er indkig imellem husene, vidder, luft og lys. Marianne Espersen, grundejer, Hou Strandpark

- Udsigten vil ændre sig drastisk i forhold til det, som vi er blevet lovet. Nemlig, at der er indkig imellem husene, vidder, luft og lys, siger Marianne Espersen.

Læs også Nabostrid afgjort i Højesteret: Glaseret tag i Lystrup skal fjernes

Værdien falder

Husejerne i Hou Strandpark har fået en ejendomsmægler til at vurdere husene, hvis udsigten forsvinder.

- Vores hus vil falde med 480.000 kroner i værdi, siger Marianne Espersen.

Marianne Espersen har fået sit hus vurderet af en ejendomsmægler. Bliver de sammenhængende rækkehuse en realitet, falder hendes hus 480.000 kroner i værdi.

Den nye lokalplan har været i høring. Men selv om der er kommet en del indsigelser, bliver den nye lokalplan efter al sandsynlighed vedtaget til næste byrådsmøde på tirsdag.

Aktuelt er der en trend i befolkningen om, at man gerne vil have mindre boliger og mindre grunde. Uffe Jensen (V), borgmester Odder Kommune

- Argumenterne for at ændre i lokalplanen er for at følge med tiden. Aktuelt er der en trend i befolkningen om, at man gerne vil have mindre boliger og mindre grunde, siger Uffe Jensen (V), der er borgmester i Odder Kommune.

Uffe jensen (V) er borgmester i Odder Kommune vil ændre i en lokalplan for at følge med tiden.

Læs også Nabostrid: Udsigten er blevet ødelagt med vilje

Lokalplan kan ændres

Husejerne i Hou er enige i, at hvis lokalplaner ikke kan laves om, så går samfundet i stå.

- Men der skal være en god grund til at lave dem om. Det er der ikke her, siger Thorkild Rosenskjold Thillemann

Ifølge en professor er det en udbredt misforståelse, at en lokalplan er en garanti.

Hvis der er behov for det, kan en kommune hele tiden ændre en lokalplan. Peter Pagh, professor, Københavns Universitet

- Hvis der er behov for det, kan en kommune hele tiden ændre en lokalplan, når den følger fremgangsmåden, siger Peter Pagh, der er professor ved Center for Offentlig Regulering og Administration på Københavns Universitet.

Dermed kan man ikke bruge lokalplaner til andet end at danne sig et indtryk af, hvordan kommunen forestiller sig udviklingen for et område

Grundejerforeningen i Hou Strandpark har hyret en advokat for at lægge sag an mod kommunen.