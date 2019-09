Højhuse i midtby et skridt nærmere: Borgere føler sig ikke hørt

Det har vakt oprør i Hadsten, at der arbejdes på en ny midtbyplan, hvor der åbnes for blandt andet højhusbyggeri. På trods af en lang række indsigelser fra borgere, tog planen det næste skridt på et udvalgsmøde tirsdag.

Det vil skæmme bybilledet og have markante negative konsekvenser for de omkringliggende huse. Det vil stadig være tilfældet, hvis der bygges i 5 etager. Jeppe Kirkegaard, Hadsten

Her blev de i alt 52 høringssvar, 72 postkort og to underskriftsindsamlinger fremlagt for medlemmerne af Favrskov Kommunes planudvalg, som dog valgte at gå videre med planerne.

Indsigelserne har dog også fået betydning, men ikke nok, mener de lokale.

- Vi værdsætter, at kommunen nu lægger op til, at der maksimalt må bygges i 5 etager i stedet for 6. Men vores primære indsigelse mod det skitserede byggeri på Vesselbjergvej 1-3 er, at det er markant højere end den omkringliggende bebyggelse, skriver Jeppe Kirkegaard fra Hadsten i en mail til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det vil skæmme bybilledet og have markante negative konsekvenser for de omkringliggende huse. Det vil stadig være tilfældet, hvis der bygges i 5 etager.

Vil have mindre byggeri

De fleste indsigelser mod planen vedrører netop Vesselbjergvej 1-3 og Kirkevej 8. Begge steder må der, hvis planen føres ud i livet, bygges i op til fem etager.

- Vi foreslår, at der maksimalt bygges i 3-4 etager, så det nye byggeri passer bedre ind i omgivelserne. Da der for nyligt blev opført etagebyggeri på hjørnet af Kirkevej og Nørregade, blev det skaleret efter de omkringliggende bygninger. Vi beder om, at Favrskov Kommune fortsætter dette princip, lyder det fra Jeppe Kirkegaard.

Ændringer efter indsigelser Forvaltningen i Favrskov Kommunes behandling af høringssvarene munder i seks tilfælde ud i en indstilling til byrådet om at ændre Hadsten midtbyplan i forhold til det fremlagte forslag. De foreslåede ændringer består i, at: 1. der indskrives mulighed for at anlægge en pendlerparkeringsplads øst for Skanderborgvej på Banedanmarks areal. 2. der sker tilpasning af den viste illustration for boligprojektet på Vesselbjergvej 1-3, hvorved byggeriet sænkes med en etage til maksimalt fem etager. 3. der indskrives en mulighed for at etablere en fodgængertunnel under jernbanen øst for Skanderborgvej. 4. der tilføjes en mulighed for at etablere en afkørsel til P-hus fra Skanderborgvej. 5. der sker tilpasning af den viste illustration af fremtidigt byggeri på den tidligere brandstationsgrund ved Vesselbjergvej, således at byggeriets placering og antallet af bygninger ændres. 6. der indskrives en redaktionel præcisering af, at de viste nye bygninger i midtbyplanen alene, viser placering og bygningsvolumen og ikke er et udtryk for, bygningernes detaljerede udformning og materialeanvendelse. Kilde: Favrskov Kommune

Skal bygge noget pænt

Politikerne er med på, at nyt byggeri i Hadsten skal tilpasses det omkringliggende område i forhold til materialevalg og udformning, men der er altså ikke noget, som tyder på, at højhuse bliver bremset.

Lokalplanen for Vesselbjergvej skal nok inden længe i høring, så der kan borgerne give deres besyv med. Kurt Andreassen (V), næstformand Planudvalget

- De skal selvfølgelig ikke lave noget rædselsfuldt, men noget pænt, der passer ind. Det betyder dog ikke, at alle bliver glade for det, siger næstformand i Planudvalget, Kurt Andreassen (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forstår borgernes frustrationer, men pointerer samtidig, at en midtbyplan ikke er bindende.

Så der er håb forude.

Er kun vejledende

- En midtbyplan er blot vejledende. Herefter skal der vedtages lokalplaner i byrådet, som kan ændre tingene. Lokalplanen for Vesselbjergvej skal nok inden længe i høring, så der kan borgerne give deres besyv med, siger Kurt Andreassen.

På Vesselbjergvej ligger der allerede et konkret projekt, som kan gøre Jeppe Kirkegaards bekymringer til virkelighed. Inden da er han og de øvrige kritikere klar på dialog.

- Vi håber meget, at byrådet vil høre på vores bekymringer, inden midtbyplanen vedtages. Vi vil derfor i løbet af de næste par uger invitere byrådets medlemmer til dialogkaffe, lyder det fra ham.

