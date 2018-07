Her er det mest søgte studie i Aarhus

Natten til lørdag fik næsten 90.000 unge svar på, om de er kommet ind på deres drømmestudie.

I Aarhus har der været en klar favoritter hos ansøgerne. Hele 2827 havde nemlig valgt medicin som førsteprioritet.

496 kom ind på det eftertragtede studie, der kræver et snit på 11,2 at komme ind på.

I alt 7.314 ansøgere tilbydes i år optagelse på en bacheloruddannelse ved Aarhus Universitet. Det er samme niveau som sidste år.

- Jeg vil gerne sige et stort tillykke til alle de mange dygtige, unge mennesker, der er blevet tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet. Vi glæder os til at byde jer velkommen i Aarhus, Emdrup og Herning", siger prorektor for uddannelse Berit Eika i en pressemeddelelse.

Aarhus Universitet modtog i år mere end 27.000 ansøgninger - 10.000 havde AU som førsteprioritet.

Godt 82% af det samlede antal tilbudte studiepladser tilbydes ansøgere, som har haft den pågældende uddannelse som førsteprioritet. AU oplever desuden en stigning i antallet af ansøgere med høje karakterer, hvilket har resulteret i højere grænsekvotienter. Andelen af uddannelser på AU med grænsekvotient udgør i år 67% af det samlede udbud af uddannelser. Det tal var 63% i 2017.

- Vi oplever igen i år, at en stor del af vores ansøgere, er kommet ind på det studie, de har valgt som førsteprioritet. Det ved vi er en meget motiverende faktor for de mange ambitiøse unge mennesker, der er søgt ind på Aarhus Universitet, siger Berit Eika.

- Igen i år oplever vi en stigning i kvotienten på en lang række af vores uddannelser. Det betyder, at vi ikke har kunnet tilbyde en studieplads til alle, der har søgt ind hos os. Der er dog stadig ledige studiepladser, og vi opfordrer derfor til, at man tager kontakt til vores studievejledere, som sidder klar til at rådgive", siger Berit Eika.

Fordelingen af studiepladserne på AU's fire fakulteter ser således ud:

Arts: På Arts er 1917 ansøgere blevet tilbudt en studieplads.

Optaget på de erhvervssproglige uddannelser ligger på niveau med sidste år - dog med mindre stigninger på engelsk og spansk. På Arts ses generelt en mindre tilbagegang i antal udbudte studiepladser, hvilket er en konsekvens af dimensioneringsloftet.

Aarhus BSS: På Aarhus BSS er 2590 ansøgere blevet tilbudt en studieplads - det er på niveau med sidste år.

Health: På Health er 812 ansøgere blevet tilbudt en studieplads.

Der ses en stigning i antal tilbudte studiepladser på uddannelserne i medicin og klinisk tandtekniker.

Science and Technology: På ST er 1995 ansøgere blevet tilbudt en studieplads, hvilket er en stigning i forhold til 2017.

Stigningen kan hovedsageligt tilskrives ingeniøruddannelserne, der tilbyder 81 flere pladser sammenlignet med sidste år. På datalogi er antallet af studiepladser steget med 17% ift. 2017.