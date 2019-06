Her er den østjyske kandidat, som flest er enige med

Godt nok er der kun 330 mennesker, der har givet den radikale kandidat Susan Kronborg et ’like’ på hendes Facebook-side.

Men den østjyske kandidat har alligevel fået hendes navn meget længere ud under valgkampen.

For hun er nemlig den kandidat i Østjyllands Storkreds, som flest af TV2’s østjyske brugere har fået blandt de fem øverste kandidater, når de tager kandidattesten.

Det er et stort rygklap, og det er virkelig dejligt at vide, at jeg er ikke står alene med mine mærkesager. Susan Kronborg, kandidat til Folketinget for Radikale

Hele 26.763 østjyder er nået frem til, at Susan Kronborg er en af de fem kandidater, de er mest enige med.

- Det giver mig helt sikkert momentum i de sidste dage frem mod valget. Det er et stort rygklap, og det er virkelig dejligt at vide, at jeg er ikke står alene med mine mærkesager. Det giver mig en ekstra gnist, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Du kan også prøve TV2 ØSTJYLLANDS egen kandidattest her.

Venner og kolleger er enige

Den østjyske kandidat har mødt flere mennesker, der har fortalt hende, at deres kandidattest er faldet ud sådan, at hun er kommet øverst på deres liste over kandidater, de er enige med.

Det er både mine venner og kolleger, som har fortalt mig, at vi er enige. Og det er ganske enkelt en fantastisk oplevelse. Susan Kronborg, kandidat til Folketinget for Radikale

- Jeg bliver simpelthen så glad, hver eneste gang der er nogen, der siger, at det er mig, de har fået i kandidattesten. Det er både mine venner og kolleger, som har fortalt mig, at vi er enige. Og det er ganske enkelt en fantastisk oplevelse, og det betyder bare, at jeg får endnu mere gejst, siger Susan Kronborg.

Susan Kronborg var også opstillet til kommunalvalget i 2017. Foto: Privatfoto

På trods af de 26.763, der er mest enige med Susan Kronborg efter at have taget kandidattesten, så er der fortsat et stykke op til den kandidat, som flest har fået i deres top fem, når de tager kandidattesten.

Den ære tilfalder Anette Abildgaard Larsen, der stiller op for Konservative i Sydjylland.