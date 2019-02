Helt i bund: Kommuner halter efter den grønne omstilling

Silkeborg Kommune og Viborg Kommune ligger som bundprop på listen over grønne kommuner.

Region Midtjylland er ellers den grønne klimaduks i klassen 42,4 procent vedvarende energi i klimaregnskabet.

Men med henholdsvis 16 procent og 23 procent vedvarende energi er Viborg Kommune og Silkeborg Kommune klassens sorte får.

Der er nogle kommuner, der skal i gang med at kigge på planlægningen. Det kan ikke passe, at der er nogle steder, at man overhovedet ikke har plads til vindmøller. Jørgen Nørby, formand, Udvalget for regional udvikling, Region Midtjylland

Og det er altså ikke godt nok lyder kritikken fra regionen, der efter lyder større ambitioner på vindenergien.

Vær mere fleksible

- Der er nogle kommuner, der skal i gang med at kigge på planlægningen, lyder det fra formand for Udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, Jørgen Nørby.

- Det kan ikke passe, at der er nogle steder, at man overhovedet ikke har plads til vindmøller, siger han.

Derfor er opfordringen fra udvalgsformanden, at der nogle kommuner skal kigger mere indad.

- Der er en klar appel til alle om at kigge på landkortet og undersøge, om ikke det er muligt at opsætte fire, seks eller otte af de store møller, uden at det generer ret mange.

Både Silkeborg Kommune og Viborg Kommune vil gerne være mere grønne, men det er altså ikke lige til.

Kommuner indrømmer, at det er svært

Sådan lyder det fra den konservative Klima- og Miljøudvalgsformand i Viborg Kommune, Stine Damborg Hust.

- I de senere år har der ikke været stor nok politisk velvilje til at opføre vindmøller og biogasanlæg, siger hun.

- Og nogle gange spænder lovgivning simpelthen ben. Eksempelvis hensyn til naturen.

Hun er ikke overrasket over deres position i bunden af listen.

- Vi arbejder kraftigt på at indtage en bedre plads, end den vi har lige nu. Vi har i byrådet forpligtiget os på at arbejder mere med den grønne omstilling og vedvarende energi, siger udvalgsformanden.

Regionen er klimaduks

Trods bundskraberne Viborg Kommune og Silkeborg Kommune er regionen glade for deres titel som klimaduks.

- Vi er stolte af at vi er de førende på landsplan på det her område. Det er et stort klap på skulderen, siger formand for udvalget for regional udvikling Jørgen Nørby.

Målet i regionsrådet, at 50 procent af energiforbruget er grønt i 2025, og med 42,2 procent i 2019 er formanden fortrøstningsfuld i forhold til at nå det ambitiøse mål.

- Jeg tror vi når i mål længe længe før 2025. Spørgsmålet er om vi faktisk allerede her i 2019 kommer i mål, men det vil tiden vise.

For at nå målet vil regionen blandt andet tilpasse flere steder, så fossile brændsler byttes ud enten med biomasse eller med biogas.