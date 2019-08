Hegn ved letbanestrækning udsat for hærværk: - Det er livsfarligt

Letbanen er over de seneste år begyndt at køre gennem det meste af Østjylland. Togene kører langsomt inde i byerne, men når de kører ude på landet, gasser de op og kører omkring 100 kilometer i timen.

For at undgå uheld er der sat hegn op langs Rolighedsvej i Risskov, men hegnene er flere gange blevet udsat for hærværk eller fjernet.

- Låsene er brudt op, og hegnet er fjernet. Det er jo i sig selv strafbart at lave hærværk. Togene kan komme med 100 kilometer i timen, og man tiltvinger sig adgang til et sted, hvor man ikke må, siger Bo Christensen, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Vil tage en smutvej

Togene vejer 50 ton, og når de samtidig kører omkring 100 kilometer i timen uden for byen, så er bremselængden lang. Derfor kan det være meget farligt at krydse skinnerne på netop den strækning.

- Jeg tror, folk gør det, fordi der engang har været en gangbro, som man har fjernet. Så tænker jeg, at man er vant til at kunne komme over der, og så vil man ikke gå de ekstra skridt, siger vagtchefen til TV2 ØSTJYLLAND.

Strækning ligger nær en badestrang, og der er etableret en autoriseret overgang, som badegæsterne skal bruge. Men det er altså ikke alle, der ønsker at gå omvejen.

- Man må bare opfordre folk til at respektere de hegn, der er sat op. Hvis man har set, at det er blevet brudt op, så skal man enten kontakte os eller letbanen, så man kan få det reetableret igen, siger Bo Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.