Hegn for at holde hjemløse væk er ulovligt: Men kommunen griber ikke ind

Det er selvtægt og ulovligt, når en husejer sætter et hegn op for at holde hjemløse væk fra sin ejendom, slår Aarhus Kommune fast. Men det ser ud til, at hegnet ved Klosterport kan blive stående i lidt tid endnu.

Onsdag kunne TV2 ØSTJYLLAND fortælle, at ejeren af Klosterporten 9 og 9b, Jens Søe, oplevede, at de hjemløse samledes på fortovet foran bygningen.

Opgangen foran Klosterport. Ifølge en lejer er der nattefest hver anden nat. Foto: Privatfoto

De hjemløse slæbte madrasser og stole hen foran ejendommen og holdt fester på forskellige tidspunkter i døgnet – også om morgenen.

Det skabte uro for lejerne i ejendommen. Dertil kommer, at der også er problemer med urin, afføring, tomme flasker og madrester foran bygningen. Derfor har Jens Søe sat et midlertidigt hegn op.

Det lader til, at hegnet virker efter hensigten. For der har ikke været nogen fester foran ejendommen, siden hegnet blev sat op, oplyser Jens Søe torsdag.

Læs også Husejer har fået nok: Sætter hegn op for at få hjemløse væk

Aarhus Kommune oplyser, at man ikke vil gribe ind over for hegnet på Klosterport på nuværende tidspunkt.

- I princippet er det her selvtægt. Det er noget vi normalt slår meget hårdt ned på. Men i det her tilfælde, på grund af de særlige omstændigheder med de ting, der foregår, så er det ikke noget, vi umiddelbart griber ind over for. Dog vil ejeren på et tidspunkt få en besked om at pille det ned, siger Kim Gulvad Svendsen, leder for Center for Byens Anvendelse, til TV2 ØSTJYLLAND.

Urin, afføring, flasker og affald foran bygningen og i kældernedgangen har fået en ejer af en udlejningsejendom i Klostergade til at sætte et hegn op.

Jens Søe ser gerne, at han kan få lov at få et permanent – og kønnere – hegn.

- Jeg har faktisk tænkt mig at ansøge Teknik og Miljø om at sætte et kønt hegn op, som man kender det fra England og andre steder, hvor man laver nogle kønnere værn, siger Jens Søe til TV2 ØSTJYLLAND torsdag.