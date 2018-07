Husejer har fået nok: Sætter hegn op for at få hjemløse væk

Det har i flere år ikke været nogen hemmelighed, at området ved Klostertorvet i Aarhus nærmest er i undtagelsestilstand.

Samtidig med at butikker, restauranter og caféer tager imod kunder, har socialt udsatte borgere brugt torvet og de tilstødende gader som opholdssted. Og det giver så store problemer, at en boligejer nu har valg at tage sagen i egen hånd.

- Vi laver et hegn, så de hjemløse ikke kan sidde på trappen og helt op ad ejendommen, siger Jens Søe.

Han ejer en udlejningesejendom, der ligger i Klosterport, som støder op til Klostertorvet.

Ifølge ham samles udsatte borgere op til flere gange om dagen på fortovet foran Klosterport 9 og 9b.

- De kan sommetider være 15-20 stykker og fylder hele fortovet, siger Jens Søe.

Opgangen foran Klosterport. Ifølge en lejer er der nattefest hver anden nat. Foto: Privatfoto

Larm om natten

Ifølge ham bliver der også slæbt madrasser og stole hen foran ejendommen.

- Det gør jo, at lejerne ikke kan få deres nattero, fordi de er her på alle tider af døgnet, siger Jens Søe.

Derudover er urin, afføring, tomme flasker og madrester også hverdagskost foran bygningen.

- Folk står og pisser op ad kælderdøren og op ad vinduerne, siger Jens Søe og peger på noget opkast fra i morges.

Urin, afføring, flasker og affald foran bygningen og i kældernedgangen har fået en ejer af en udlejningsejendom i Klostergade til at sætte et hegn op.

Det er han godt træt af.

- Det dur ikke. Jeg kan ikke forsvare det overfor lejerne, siger Jens Søe

Han har i flere år forsøgt at råbe byrådet og politikerne op.

- De gør ingenting, så vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Ellers bliver lejerne mere utilfredse, end de er i forvejen, siger Jens Søe.

Med hegnet opsat erkender han, at det bliver svært for beboerne i at komme ind.

- De må gå ind oppe i enden. Så må de gå langs med bygningen og ind, siger Jens Søe.

For enden af indhegningen vil han hænge en seddel.

- Så håber jeg, at de hjemløse vil lade være med at gå ind den vej, hvor der står uvedkommende ingen adgang, siger Jens Søe.

De vil ikke flytte sig

Ifølge ham handler det ikke om, at han eller lejerne ikke har medfølelse for de hjemløse og udsatte borgere, der opholder sig på Klostertorvet og i de tilstødende gader.

- Men det kan jo ikke være rigtigt, at vi andre ikke kan være her. De vil ikke flytte sig, når beboerne i ejendommen kommer og skal ind i bygningen, siger Jens Søe.

Han mener, at det eneste, som kommunen har gjort, er, at etablere hellesteder for de hjemløse.

- Det har hjulpet på Klostertorvet. Men det har gjort, at de opholder sig her på Klosterport, siger Jens Søe.

Jens Søe erkender, at det er en svær opgave at løse, fordi der er natherberg og spisesteder på Kirkens Korshær, der ligger lige ved siden af bygningen på Klosterport 9 og 9b.

- Så længe man har det, vil koncentrationen af hjemløse jo være her, fordi tilbuddene er her, siger Jens Søe

Søren Bak er studerende og lejer i Klosterport 9.

- Der er morgenfest hver anden morgen lige nede foran mit vindue. Jeg tror, at hegnet vil gøre en forskel, siger Søren Bak.

Det både ejer og lejere i Klostergade 9 og 9b, der er trætte af, at usatte borgere slår sig ned foran huset. Foto: Google Street View

Flere forsøg

I april fjernede Aarhus Kommune busskure i et forsøg på at gøre noget ved de massive problemer på Klostertorvet. Tidligere har de forretningedrivende hyret private vagtværn for at øge sikkerheden for deres kunder.

Aarhus Kommune har længe forsøgt at finde en løsning på problemerne omkring Klostertorvet. Der har været forsøgt shelters, sociale gårdvagter og såkaldte hellesteder, hvor udsatte kunne sidde i fred, og hvor der ikke kom så mange mennesker.

