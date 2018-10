Hårnåle og stålplader: Teatermusik baseret på en blind piges hverdag

Lars Von Triers Dancer in the Dark genfortælles på Aarhus Teater, men med et lidt specielt twist, der skal hjælpe med at fortælle historien.

Hovedpersonen Selma er langsomt ved at miste synet, og musikken i er derfor nykomponeret med udgangspunkt i de lyde, den næsten blinde kvinde oplever i sin dagligdag

Hvis du ligger i en hospitalsstue, hvor der er meget stille, så vokser de små bitte lyde. Det kender vi alle sammen, når vi ligger og skal sove, lige pludselig kan vi høre regnen på vinduet eller et lille knirk. Marie Koldkjær Højlund

- Det har faktisk taget et år. Og så intenst i det sidste halve år, hvor vi har lavet tests med plader og hårnåle og andre mærkelige ting, siger Marie Koldkjær Højlund til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun udgør halvdelen af duoen The Overheard, der har skabt Selmas blindeunivers, hvor selv de mindste rekvisitter har fået lyde.

Og så har hun lavet en ph.d. i lydmiljø på hospitaler og har i sin karriere brugt lyde fra vores hverdag i sin musik.

- Hvis du ligger i en hospitalsstue, hvor der er meget stille, så vokser de små bitte lyde. Det kender vi alle sammen, når vi ligger og skal sove, lige pludselig kan vi høre regnen på vinduet eller et lille knirk. Vi vil gerne frem til, at det ikke bare er Selma, der har de her ører, det er os alle sammen, der lytter meget forskelligt i forskellige situationer, siger komponisten.

Et stort projekt

Marie Koldkjær Højlund har sammen med Simon Kvamm skabt musikken til Aarhus Teaters ”Lyden af de skuldre, vi står på”, og hun er nu en fast del af gruppen Nephew.

Hårnåle er blandt de rekvisitter, der giver lyde til musikken.

Men hun laver ikke musikken alene. Den anden halvdel af duoen The Overheard, Morten Riis, er også en essentiel del af lydbilledet.

- Det har været nødvendigt, at vi var to, for lyden kører frem og tilbage til scenen og tilbage igen, og normalt kører det kun en vej, og det er noget af det, der har været rigtig besværligt her. Så det er bestemt ikke en nem måde at arbejde med lyd på, siger Marie Koldkjær Højlund til TV2 ØSTJYLLAND.

Stykket spilles på Aarhus Teater fra den 30. oktober. Hovedpersonen Selma spilles af Sofia Nolsøe, der især er kendt fra sin hovedrolle i Fornuft & Følelse på Aarhus Teater.